Gobierno y oposición celebran oro olímpico de Yulimar Rojas

El Gobierno y la oposición de Venezuela celebraron este domingo la medalla de oro olímpica y el récord mundial, el primero para el país, que conquistó "la reina" del salto triple, Yulimar Rojas, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"¡Tremenda victoria de Yulimar Rojas! Medalla de oro, récord mundial y olímpico para ti guerrera, brillas con luz propia, eres fiel reflejo del espíritu combativo y de grandeza del pueblo venezolano. Estás en la cúspide del deporte. ¡Eres una gran atleta! ¡Felicidades campeona!", escribió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mensaje en Twitter.

En la misma red social, el opositor Juan Guaidó agregó: "Hoy Yulimar Rojas ha llegado más lejos que nadie, medalla de oro con récord mundial. Paso a paso avanzó con perseverancia, esfuerzo y confianza. ¡Gracias Yulimar por esta hazaña! Nos unes y alegras a todos los venezolanos. En Tokio se escuchará el Gloria al Bravo Pueblo".

Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, agregó: "Nunca lo dudamos. ¡Pero te pasaste! Yulimar primera de Venezuela. Inmensa. Día histórico".

"Increíble, que grande Yulimar! Nuestra patria Venezuela vibra con tú triunfo, tú récord mundial y tú medalla de oro! Viva Venezuela hoy y siempre! Ahora es cuando #Tokio2020", festejó el opositor Henrique Capriles.

Yulimar Rojas, que ya era doble campeona mundial, ha conquistado en Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord del mundo, 15,67 metros en su último intento. El registro mejora en 17 centímetros la plusmarca mundial establecida por la ucraniana Inessa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gotemburgo (Suecia).

"Me he quedado sin palabras. No puedo describir este sentimiento, este momento. Medalla de oro con récord olímpico y récord mundial. ¡Wow!, una noche fantástica", fue el primer comentario de Yulimar al abandonar la pista del estadio olímpico, camino de la zona mixta donde la esperaban los medios de comunicación.

Con respecto al nuevo récord del mundo, aseguró que lo estaba buscando. "Sabía que tenía esa marca en mis piernas y que podía salir hoy. Estaba fallando un poco en la técnica, pero el último salto fue para darlo todo y así fue. Me concentré en dar lo mejor de mí misma, de disfrutar y salió".

