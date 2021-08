El ciclista venezolano Daniel Dhers, plata en la final de la nueva prueba de estilo libre del BMX en Tokio 2020, afirmó hoy que "va a seguir" compitiendo profesionalmente con el objetivo de llegar a los Juegos de París que se celebran dentro de tres años.

Dhers, de 36 años y una leyenda viva en el mundo del BMX Freestyle, afirmó que ha sido "increíble" estar en los Juegos de Tokio y ser capaz de terminar en el segundo puesto de la final.

"Ahora necesito terminar mi temporada, descansar un poquito, y vamos a idear el plan para 2024 porque quiero vivir unos Juegos Olímpicos con todo el público", dijo Dhers en declaraciones a los medios tras lograr su medalla en esta cita olímpica marcada por la pandemia y por la falta de espectadores.

Dhers recordó que hace unos años pensaba en retirarse en 2019 o 2020, aunque cambió de plan cuando se conoció que la disciplina en la que compite profesionalmente desde hace casi dos décadas iba a incluirse en el programa olímpico de Tokio.

El venezolano terminó en la final de hoy segundo con 92,05 puntos, solo por detrás de los 93,30 del australiano Logan Martin, y tras conseguir aferrarse a la plata en su último intento de una prueba muy competida.

"Sabía dentro de mí que iba a tener que hacer una segunda ronda, así que me dije en esta no voy a escatimar y voy a ir con todo", explicó.

"Empecé con un truco que nunca había hecho en competencia", explicó Dhers, quien también señaló que dudó más adelante si hacer un "frontflip" (vuelta hacia adelante) en una doble rampa "que le daba un poco de miedo", según confesó.

"Pero iba pedaleando y me dije: yo inventé este truco en el 2005, no puede ser que no me salga... Cuando giré y caí, dije: ya está", explicó el venezolano, quien compitió con una bicicleta pintada en los colores de su bandera nacional.

El ciclista destacó lo "extremadamente difícil" que es "poner todos sus años de dedicación en solo 60 segundos", el tiempo del que disponen los deportistas en cada una de sus dos carreras en la final olímpica.

Dhers también expresó su satisfacción por haber conseguido otra medalla para Venezuela, ya que los Juegos "dieron un momento de silencio, de unión y de sanación para el país, que ha estado en conflicto en los últimos 20 años", según dijo.

"Todo el mundo quiere que los atletas de Venezuela, sin importar la inclinación política, traigan medalla al país, es algo demasiado bello, que no pensé que iba a pasar", señaló el deportista.

