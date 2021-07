Yulimar Rojas: Todo va saliendo de la manera que queremos

luego de clasificar a la final del salto triple en los Juegos Olímpicos (JJOO) Tokyo 2020, y conseguir la marca de 14.77 metros en la ronda de preliminares, aseveró que todo está resultando según se planteó para las justas.

"Estoy contenta porque todo va saliendo de la manera que queremos. Ya estamos en la final, un paso más. Es un buen comienzo. Estoy feliz de poder estar aquí en Tokyo y disputar una nueva final olímpica", expresó Rojas ante los medios.

Respecto a sus rivales, la venezolana dijo que "por encima de todo hay que respetarlas, todas están aquí porque han hecho grandes marcas y tienen con qué representar a sus países de la mejor forma".

Destacó además que se siente campeona, y que aún queda mucho de ella en la competencia. "me siento triunfadora de haber llegado a este punto, lamentablemente no se dieron las marcas que quería, pero agradezco todo el apoyo que me brindó el país".

Rojas luchará por la medalla de oro este domingo 1 de agosto en el estadio Olímpico de Tokyo, donde se enfrentará a Ana Peleteiro (España), Catherine Ibarguen (Colombia) y Kimberly William (Jamaica), quienes también avanzaron a la siguiente ronda.

