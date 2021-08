Miss Mundo Latina USA 2021 ¡Con sello venezolano¡

En el emblemático teatro The Plaza Live en Orlando, Florida, se llevará a cabo la 17° Edición del Miss Mundo Latina USA 2021 y el certamen tendrá sello venezolano con la presencia como jurado de la CEO Fabrina Peña Laprea, oriunda de Boconó (estado Trujillo), una mujer que con su espíritu altruista, día a día, se abre camino en el panorama internacional.

Loading...

El Miss Mundo Latina USA reúne a las más bellas candidatas de Centroamérica y de varias ciudades de los Estados Unidos, con el sueño de ganar la corona que les permita ir dejando huellas en la élite de los concursos de belleza.

Fabrina, que se define como una persona de retos, determinante y muy luchadora, ha sido convocada como jurado a este evento, gracias a sus destacadas labores de bien social, motivadora de sueños y promotora de emprendimientos con propósito de vida.

"Muy orgullosa me encuentro al ser parte de este evento, que me ha llevado a conocer mucha gente exitosa, mujeres y hombres, latinos, relacionados con el mundo de la estética; esto es realmente admirable que personas que vienen de otros lugares puedan demostrar sus capacidades y talentos en este país", afirmó en exclusiva para el diario elsiglo de Maracay.

De profesión odontóloga, con estudios en salud ocupacional y docencia, además tiene una formación avanzada en gerencia de la salud, Fabrina asume el rol de jurado del MML con la humildad que le caracteriza. "Siento que hoy he realizado un sueño, que me permitirá dejar en alto el nombre de mi pueblo, y por supuesto, dejar en alto el nombre de mi Venezuela querida", mencionó.

Actualmente está al frente de una Academia de Educación, Psicología y Belleza, lo que le ha permitido ganar mucha mayor experiencia sobre el significado que tiene un certamen de tal categoría.

Toma la responsabilidad como jurado del MML, no solamente para estimar el atractivo de las aspirantes, sino también sus acciones en cuanto a sus valores, la belleza integral, su conciencia social, la elegancia, la personalidad, incluso, el cuidado de la salud física y mental.

La venezolana, casada, tiene una hija ("Isabela que nació de mi vientre"), pero en su familia, en Orlando, también están otros integrantes, "que como siempre digo, son los hijos que mi esposo me regaló".

AYUDAR AL PRÓJIMO

Fabrina dice que ha valorado todo lo que la vida le ha dado, "cada día de lo hago". Es la segunda de cuatro hermanos (Fabricio, Francely y Cristina Gabriela) de la unión de sus padres, los reconocidos docentes Fabricio y Cristina. "Realmente me encanta ser auténtica, nunca olvidar de dónde vengo y por supuesto no olvidó hacia dónde voy".

Como motivadora y promotora de propósitos de vida, la boconesa tiene como meta dar el espaldarazo a quien lo necesite. "Mis planes guardan relación con ayudar al prójimo, porque creo fielmente que pasamos por este mundo para dejar una huella imborrable. Todo lo que llevo por dentro lo he tratado de transmitir como mis padres me enseñaron ... llevo esa vocación".

- No le tengo miedo al fracaso - expone, "porque cada uno de nosotros nace con capacidades y va a depender de nosotros volver a comenzar una y otra vez si algo sale mal. Tengo muchas oportunidades acá (EEUU) porque he creído en mi, ese es el valor fundamental que uno debe tener como persona y eso me ha llevado a participar en eventos, conocer gente, a distinguirme en el mundo de la estética".

NUEVOS PROYECTOS

Actualmente la CEO es parte de una asociación de mujeres de negocios en Orlando y a través de una fundación ayudan a las personas.

"Los proyectos que tengo actualmente es crecer, no sólo en la Florida sino también en otros estados; próximamente estaremos en Miami y en los planes está abrir una Academia y un Medical Center Estético".

CONSEJOS

A los emprendedores le recomienda tener un "enfoque siempre", que crean en sí mismos y en Dios. "Si tienen un sueño luchen por hacerlo realidad, que no tengan miedo, porque el miedo paraliza, sigan adelante y confíen en sus capacidades, porque como seres humanos tenemos el poder de la creación que no las dio el Todopoderoso. Nunca pierdan ese norte, que nada ni nadie les robe sus sueños y sobre todo que no pierdan el tiempo, porque no hay tiempo para perderlo".

En su discurso trae a colación a Goethe (Johann Wolfgang von), a quien cita con mucha motivación: "Trata a un ser humano tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser". La educación, asevera, tiene que ver con el corazón, es esa mirada apreciativa que debemos darle a cada una de las personas, para que puedan reconocer sus talentos en virtud de que ofrezcan lo mejor a su emprendimiento.

LA FAMILIA

Con orgullo habla sobre sus padres, hermanos, de los hijos y de su esposo; ella se caracteriza por ser muy familiar. "Adoro a mis padres, que me han dado valores súper importantes. Mis hermanos, que aunque lejos estemos, igual sigo con ellos, día a día", acentuó.

Somos una gran familia, apunta, que nos respetamos y nos valoramos. "Lo importante es que nunca olvidamos nuestra raíces. Con honestidad quiero decir, que deseo regresar a Venezuela, a Boconó, para ver a mis padres y al resto de mi familia. Ojalá se de la oportunidad lo más rápido que se pueda; es uno de mis deseos".

HBRI -elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...