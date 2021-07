El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Alexander Golindano, pidió una reunión pública con los representantes de HidroCaribe para lograr regularizar el servicio luego de casi 10 días sin agua en al menos cuatro municipios del estado Anzoátegui.

Golindano aseguró que, “hoy alzamos nuestra voz en nombre de los cientos de anzoatiguenses que ya llevan, con el día de hoy, 10 días sin agua por tubería producto, según dicen en HidroCaribe, primero fue un desperfecto con un transformador y luego con unas roturas y averías en distintas tuberías afectando cuatro municipios de nuestro estado Anzoátegui”, resaltó.

Precisó que este miércoles, “a través de su cuenta en Instagram, HidroCaribe dijo que ya se había restablecido el servicio en estos municipios, sin embargo tras habernos comunicado con los vecinos, sobre todo de Barcelona, nos manifiestan que siguen sin recibir agua por tubería”, indicó el parlamentario.

En ese sentido, Golindano hizo un llamado a los representantes de la Hidrológica del Caribe, en primer lugar a su presidencia, nosotros queremos reunirnos con ustedes para abordar el tema de la distribución de agua en nuestro estado Anzoátegui y trabajar en como se puede regularizar el servicio, sobre todo con la llegada de la variante Delta que nos obliga a mejorar las medidas de bioseguridad pero más aún las de higiene, en lavado de manos, que no se puede cumplir si los ciudadanos no tienen agua”, subrayó.

Enfatizó que, “es importante abordar una mesa técnica entre ambas partes: la salud y los servicios públicos en estos momentos de pandemia y cuarentena no tienen color político, no pueden tener color político y no deberían tener color político”. señaló.

"Podemos hacer un buen enlace entre las instituciones del Estado, la empresa privada y quienes pensamos distinto al actual gobierno para poder lograr soluciones efectivas para el pueblo anzoatiguense”, concluyó.

