Desde las instalaciones del Teatro de la Opera de Maracay, municipio Girardot, en horas de la mañana de este miércoles la militancia del Partido Socialista Unidos de Venezuela realizó un homenaje al expresidente Hugo Rafael Chávez Frias, en el marco de los 67 años de su natalicio.

Dicha actividad estuvo encabezada por el gobernador Rodolfo Marco Torres, con la presencia de los diputados de la Asamblea Nacional José Gregorio Colmenares, Guaiquirima Castro, Isabel Torcate y Manuel Hernández. Igualmente asistieron el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, miembros de la UBCH, Somos Venezuela, y demás militantes de la tolda roja.



El gobernador Marco Torres indicó que está fecha es de gran importancia para recordar tantas vivencias, "nuestro gigante Chávez, hace 37 años lo conocí en la Academia Militar cuando ingresé como aspirante a cadete. Chávez nos hizo recordar nuestra historia y sobre todo la de Simón Bolívar. Son muchos recuerdos, como por ejemplo el amanecer del 4 de febrero de 1992, donde defendimos nuestra patria y levantamos y dejamos en alto la moral".

El mandatario precisó que hoy en día la militancia y los soldados del 4 de Febrero se encuentran comprometidos a no fallarle al presidente Chávez, "siempre con su pensamiento, estamos atravesando por tiempos difíciles con el bloque de la derecha fascistas, pero les digo algo, no es igual dar que recibir, he asumido diferentes cargos a lo largo de la revolución, pero como gobernador del estado Aragua ha sido una de las mejores experiencias, siempre con las enseñanzas de nuestro comandante".

"A 68 años del gigante puedo decir que estoy cumpliendo su misión, nosotros estamos aquí por el bien del pueblo, por encima de todo está lo humano, nadie es más que nadie", añadió.

Marco Torres manifestó que durante el gobierno de Hugo Chávez fueron creados programas sociales que han beneficiado a la población, "la Gran Misión Vivienda Venezuela es única en el mundo, en ella está el compromiso del presidente Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro está buscando la forma de solucionar y continuar manteniéndolos, programas llenos de amor".

Por último, es importante mencionar que entre consignas y alegría por parte de los diferentes del PSUV, durante la actividad disfrutaron de audiovisuales en donde se recordaba la vida del ex presidente Chávez, así como actividades culturales entre ellas músicas y bailes venezolanos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

