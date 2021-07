La Colonia Tovar poco a poco vuelve a recibir a sus turistas

Tanto los comerciantes como los propios habitantes de Colonia Tovar, en el eje Este del estado Aragua, manifestaron ante el equipo reporteril del diario elsiglo que en los últimos meses se ha visto incrementada la actividad turística y comercial en la localidad, aspecto que los emociona.

Loading...

Y es que para nadie es un secreto, que luego del llamado a confinamiento, uno de los sitios más afectados fue este rincón alemán en Venezuela, puesto que entre las medidas de seguridad y prevención estuvo el quedarse en casa, lo que significaba que sitios turísticos por excelencia comenzaran a registrar pérdidas directas e indirectamente.

Sin embargo, con el esquema 7+7 y cada una de los métodos de esta nueva realidad, las personas comenzaron a acostumbrarse, trayendo consigo el incremento de las visitas, tanto así que los colonieros manifiestan que de 7% que estimaron la última zafra en diciembre, se incrementó a 15%.

"Ya las personas se están comenzando a codear con esta nueva realidad, pese a los problemas con el combustible. Están regresando a su Colonia Tovar y eso nos llena de regocijo, porque estamos trabajando por los turistas que es lo que más nos llena. Este último mes el pueblo ha tenido bastante gente, los restaurantes nuevamente se ven llenos y hasta las reservas están a la orden del día. A Dios gracias, pese a que en diciembre y febrero registramos buenas ventas, estas últimas semanas han sido mejor", manifestó Carlos Then.

De acuerdo con lo opinado por Then, Rosa Ortega agregó: "Yo soy encargada de unas cabañas y ciertamente ha subido el volumen de peticiones de espacios para descansar. De hecho este fin de semana reservamos todas las cabañas y habitaciones. Volvimos a organizar peticiones de matrimonio, recibimos a familias, prácticamente a lo que estábamos acostumbrados, el único plus es que estamos más prevenidos que nunca, desinfectando, estando pendiente de las medidas de bioseguridad".

Por otra parte, los colonieros no tardaron en manifestar su satisfacción ante el posible levantamiento del esquema 7+7, puesto que significaría que, poco a poco, van a ir recuperando su economía. No obstante, puntualizaron que de no ser así las autoridades deberían evaluar un nuevo cronograma que los beneficie a ellos como zona turística.

"De verdad que sería muy bueno que se levantara el 7+7, así los turistas vendrían más y nosotros nos recuperaríamos, porque estuvimos mucho tiempo parados y hay a quienes se dos deterioraron los espacios, porque la base no daba para el mantenimiento", dijo Milena Frey.

Del mismo modo, Haidy Mellado agregó: "Esperemos que ya dejen a un lado el 7+7, pero de no ser así se debería evaluar que algunos lugares tengan beneficios o un nuevo esquema. Debemos estar claro, que el cuidarnos ya es parte de la cultura y que nos debemos ajustar a una nueva realidad, donde la prevención va primero. Si es necesario, las zonas turísticas como nosotros aquí elevaremos aun más las medidas de forma de que la salud sea lo primero".

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte del eje Este del estado Aragua, esperan que todo transcurra por el bien de todos ellos. Igualmente, hicieron una invitación a todos los ciudadanos a en la medida de lo posible seguir visitando la Colonia Tovar, ya que los esperan con el mejor servicio, la mejor gastronomía y todo esto acompañados de un clima privilegiado y una vista excepcional.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...