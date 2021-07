Bill de Blasio: Este va a ser un momento histórico y monumental

"Este va a ser un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses", dijo este martes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en la presentación del evento.

FOTO: ARCHIVO

Junto a Patti Smith, Carlos Santana y The Killers, se subirán al escenario Andrea Bocelli, Kane Brown, LL COOL J, Elvis Costello, Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean, Journey, Polo G, Barry Manilow y la Orquesta Filarmónica de Nueva York, además de cómicos y presentadores como Jimmy Fallon, Gayle King y Don Lemon.

"Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a retos increíbles el último año y que los superó", agregó Bill de Blasio.

El concierto, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto y cuyas entradas gratuitas estarán disponibles a partir del próximo lunes, está siendo organizado por el célebre productor musical Clive Davis, y además de Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson, cuya participación ya se había anunciado a principios de mes, los 60.000 espectadores también verán las actuaciones de una larga lista de figuras del mundo del espectáculo.

El evento, titulado "We Love NYC: The Homecoming Concert" (Amamos Nueva York: el concierto de la vuelta a casa), será de unas 3 horas de duración y tendrá lugar en Central Park, pero sólo personas vacunadas podrán asistir, por lo que no se requerirá el uso de mascarillas.

Aunque el 80 % de las entradas son gratuitas, Davis, que organiza el evento junto a Live Nation, el gigante de los espectáculos en directo, también ha decidido poner a la venta algunas entradas VIP.

Un Megaconcierto de Grandes Talentos

En concreto, el lugar elegido para el megaconcierto es la gran pradera situada en el centro de Central Park; escenario de actuaciones históricas de artistas como Elton John (1980) y Luciano Pavarotti (1993).

Durante los últimos años, esa zona ha acogido varias ediciones del festival Global Citizen; con conciertos de estrellas como Beyoncé, Metallica, Neil Young y Coldplay.

Tras haber sido una de las zonas más golpeadas por la covid-19, Nueva York está acelerando su reapertura y tratando de reactivar la economía local y el turismo; que es una de sus grandes fuentes de ingresos.

Aunque la Gran Manzana ha levantado ya la mayor parte de las restricciones que tenía impuestas al ocio y la hostelería; hasta ahora no ha celebrado ningún evento de este tamaño.

EFE

