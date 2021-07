Maracayeros afirman que el 7+7 debe mantenerse

Los maracayeros insisten en que el Gobierno nacional debe mantener el esquema 7+7 hasta que toda la población sea vacunada, de forma de mantener el coronavirus a raya.

En un sondeo realizado entre personas que se encontraban en espacios públicos de Maracay, se pudo apreciar la predominante opinión de ser cautos, ya que las noticias de flexibilización hacen que la gente se relaje, salen a la calle sin el tapabocas y no respetan el distanciamiento social.

Para Marco Elías Carrillo ni siquiera la vacuna es garantía de que las personas no se contagien. "El eslogan 'quédate en casa' deberían de eliminarlo, pues hace mucho tiempo que las personas no están haciendo caso. Se aglomeran, no usan el tapabocas, en fin, una serie de inconsistencias que son imperdonables. Si el Gobierno quita el esquema 7 + 7 sería peor, porque habría menos respeto".

De igual forma, José Manuel Guerra manifestó no estar de acuerdo con la llamada flexibilización ampliada. "Corremos muchos riesgos con esa flexibilización ampliada, no es que el esquema 7+7 funcione de mil maravillas, pero por lo menos hay un poco de respeto. El cierre de algunos comercios también ayuda a que las personas no se aglomeren en las calles. Yo salí con mi esposa porque nos tocaba la vacuna, pero de aquí directo para la casa".

Por su parte, Olga Vizcaya señaló que, a su juicio, deberían aumentar las semanas radicales. "Si aumentan la semana radical se recoge un poco más gente, claro el Gobierno debe crear políticas para que los comerciantes no tengan pérdidas y nosotros podamos comprar los alimentos y artículos que necesitamos".

Asimismo, Bertha García recalcó que es importante tener las medidas de seguridad necesaria, para evitar contagiarse con el virus, sobre todo las personas de la tercera edad. "No deben aprobar la flexibilización total, hay que reforzar las medidas de bioseguridad hasta que estemos todos vacunados", insistió.

Finalmente, Luz Gómez enfatizó que el esquema 7+7 debe mantenerse para resguardar la salud. "La gente siguen pensando que esta enfermedad no es real, pero yo como trabajadora de la salud puedo dar fe que esta es una enfermedad peligrosa y debemos cuidarnos. A veces, cuando veo tanta gente en la calle, confirmo que la gente le perdió el miedo al Covid-19 y tristemente el no creer es lo que ha matado a muchas personas".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

