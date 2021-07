"Es necesario una campaña eficiente de vacunación masiva"

Luego de la confirmación de parte del ejecutivo nacional sobre el ingreso al país de la variante Delta del Covid-19, el doctor José Trujillo, médico sanitarista, resaltó que el único método para controlar la enfermedad es una campaña eficiente de vacunación masiva.

"Sino tenemos protección por medio de vacunación lo único que queda es la prevención personal, es decir, uso correcto del tapabocas, medida de lavados de manos, distanciamiento social, entre otras, pero vemos como de manera absurda en los últimos días se han elevado las concentraciones de calle".

El galeno indicó que el gremio de la salud se encuentra preocupado, "desde hace meses vengo diciendo que la campaña de vacunación fracasó, y de paso no permiten el ingreso de las vacunas del Covax, que sería una manera efectiva y rápida de colocar todas las vacunas faltantes y así poder parar esta pandemia que le ha producido un daño grande a todo el mundo".

Por último, Trujillo destacó que mientras no se haga una campaña seria y masiva de vacunación, los venezolanos seguirán padeciendo de los estragos del coronavirus; "si no se hace nada, los índice de morbimortalidad cada vez serán mayores, por eso llamamos a los organismos internacionales a que actúen en el caso de Venezuela con respecto exclusivamente a la pandemia del Covid-19".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

