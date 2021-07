Victorianos piden habilitar más centros de vacunación contra el Covid-19

Los habitantes del Eje Este del estado Aragua manifestaron su agradecimiento por la jornada de inmunización contra el Covid-19, llevada a cabo en el municipio Ribas. Sin embargo, señalaron que es meramente necesario que en esta parte de la entidad aragüeña, se habiliten otros centros de vacunación en pro de que el proceso sea más rápido.

La habilitación de centros ayudaría a que el proceso sea más rápido

Y es que según, quienes se encontraban en las filas organizativas este sábado, todo el proceso se está llevando a cabo como lo esperan, no obstante con la puesta en marcha de la segunda dosis, tanto el sitio, como el personal no se da abasto, lo que ocasiona que el proceso sea un poco más lento.

"De verdad que estamos agradecidos por que se nos está beneficiando con las vacunas y que el servicio sea prestado de manera positiva, pero de verdad que cuando comenzaron a llegar los de la segunda dosis, todo se atrasó un poco, puesto que somos muchas personas y los funcionarios que trabajan no son los suficientes para la cantidad de pacientes. Es muy necesario que otros municipios tengan sus centros para que así todo transcurra de mejor manera", informó Milena Cañas.

De acuerdo con lo expresado por Cañas, Rómulo Torres agregó: "Yo llegue a las 6:00 de la mañana y son las 11 y apenas voy entrando, hay demasiadas personas, debemos recordar que este es el único punto de vacunación para los municipios: Ribas, Bolívar, Revenga, Santos Michelena y Tovar y es por eso que hay tantas personas, las autoridades deben tener en cuenta que necesitamos otros centros, porque las jornadas son buenas y hasta amenas pero el proceso si es lento".

Por su parte, Carlos Martínez dijo: "Hoy hay demasiada gente, bueno todos los días, he tratado de colocarme la vacuna desde el lunes y nunca me da chance. Yo trabajo en Revenga, pago pasaje y no he podido. No digo que sea mala gestión, porque es mentira simplemente que es mucho el volumen de personas para un solo centro, es por ello que tanto yo como muchas personas tratamos de no quejarnos, porque sabemos que es un trabajo arduo el que están realizando".

En resumidas cuentas, los ciudadanos del Eje, hacen un llamado de atención a las autoridades competentes, para que tomen en cuenta su petición a fin de que las jornadas transcurran de manera rápida como se venía haciendo desde el principio del operativo.

"En Revenga, en Bolívar, en Tovar y en Las Tejerías necesitamos así sea un pequeño centro, hay que darle desahogo al de Ribas, porque sabemos que está trabajando bien, pero hay inconvenientes como el transporte, el trabajo y otros, que en oportunidades se nos vuelve un poco tedioso", puntualizó María Terán.

DANIEL MELLADO | elsiglo

