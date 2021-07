Vecinos de La Cooperativa piden eficiencia en la recolección de basura

Los habitantes de la comunidad La Cooperativa, sector Fernando Loyola del municipio Girardot, están a la espera que el gobierno local los ayude a resolver los problemas de los servicios públicos que no funcionan al 100%.

Loading...

Existen fallas en la recolección de basura

Los vecinos manifestaron que el problema de alumbrado público y la falta de espacios deportivos para que los niños y jóvenes puedan pasar sus ratos libres.

Carlos Ramírez señaló que su época de juventud, la pasó jugando chapita en las esquinas de cualquier casa, pelotica de goma en la calle, así como la improvisación para jugar baloncesto porque sencillamente no hay una cancha para practicar deporte.

"Hoy en día tengo mi hijo y me gustaría que él disfrutara de un lugar con mucho espacio para que pueda jugar con sus amigos sin temor a que un carro se los lleve por delante o rompa el vidrio de la ventana de una vecina, esta es una de las tantas peticiones para el gobierno local".

Asimismo denunció el mal estado de las calles, ya que el asfaltado se encuentra bastante desgastado y en algunas partes se han formado enormes huecos que impiden el libre tránsito de carros, motos, bicicletas y personas que transitan por el lugar.

Por su parte, Alicia Martínez comentó que el problema de la basura es lo que más le preocupa, pues pasan varios días y el camión del aseo no se presenta en la comunidad y cuando pasa no recoge toda la basura.

Recalcó que las pocas veces que transita por el sector no recoge todo los desechos. "Las hojas de las matas, comida congelada no la recogen si no que la riegan y dejan todos los desperdicios en el medio de la calle".

Finalmente hicieron un llamado al alcalde Rafael Morales para que preste atención a los problemas de los sectores que conforman La Cooperativa.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...