Una alcantarilla sin tapa causa preocupación a los transeúntes

Transeúntes del municipio Ribas denunciaron la mañana de este sábado, ante el equipo reporteril del diario elsiglo, su malestar con respecto a una alcantarilla que se mantiene abierta y sin señalización. Indicaron que el problema, es una "bomba de tiempo", puesto que pese a que está en todo el centro de la ciudad de La Victoria, no todos logran notarlo.

Y es que, según quienes han pasado por el tramo de la esquina de "Soco", no tienen conocimiento de la causa de este inconveniente, el cual se está presentando desde hace por lo menos una semana, consiguiendo que más de uno tenga conatos de caída y conviva con olores no muy agradables.

"Yo personalmente me sorprendí hoy con este hueco, porque esta de verdad en toda la cera por donde pasan miles de personas y ni siquiera tiene una banderita. Pienso que como yo hay muchos que han pasado por el mismo susto a Dios Gracias que uno de los vendedores me agarró porque si no me caigo y ese hueco es hondo y con agua sucia", dijo la señora Yolanda Pérez.

Del mismo modo, Tonny Martínez agregó: "Es imposible que esta dificultad se esté presentando en el centro de La Victoria, donde pasa tanta gente, no sé de quién sea el problema, pero las autoridades deberían ponerse a derecho y tratar de solucionarlo hasta de que cobre hechos que lamentar".

Por su parte, Magaly Ortiz dijo: "Como siempre los problemas pasan en las narices de la gente y nadie se da cuenta, es imposible, que el hueco hediondo este en la entrada de una panadería y no se haya hecho nada. Yo pienso que es tanto falta de la municipalidad e Hidrocentro, como de las mismas personas que no buscan alternativas, sólo esperan que les solucionen todo".

Finalmente, los ciudadanos de esta parte del estado Aragua, hicieron un llamado a los entes pertinentes para que se apersonen al lugar y busquen una pronta solución a este problema que mantiene a más de uno con el "Jesús en la boca".

DANIEL MELLADO | elsiglo

