José Trujillo, sanitarista, precisó que en la actualidad Venezuela se encuentra en el pico máximo de la pandemia de Covid-19, por lo que consideró que este no es el momento adecuado para relajar la cuarentena, pues a su juicio traerá mayores casos de morbilidad y mortalidad.

"Es alarmante lo que estamos viendo, en gráficos y estudios donde se observa el aumento de la incidencia y además se ha analizado que hay más hombres que mujeres afectados por la pandemia, y es sorprendente como el régimen ha pensando en flexibilizar, justo en este momento de pico más alto".

Trujillo destacó que es importante hacer un llamado a todos los organismos internacionales con el fin de que se encarguen de buscar una solución a esta problemática; "la Organización Mundial de Salud sabe y está consciente que en Venezuela no existe un esquema serio de inmunizaciones y todavía se piensa en flexibilizar".

Asimismo, Trujillo indicó que los ciudadanos no deben descuidar las medidas de bioseguridad, "ya que no existe un esquema de vacunación serio, las personas deben seguir protegiéndose con el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, bañarse en sus casas al llegar, no hay vacunas y se deben cuidar ante el virus".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

