En vista del deplorable estado de sus vías, la comunidad de Bella Vista, municipio Sucre, piden a las autoridades un plan de asfaltado urgente.

Efectivamente, todas las calles de esta parroquia sucrense se encuentran en franco deterioro, y de acuerdo a los vecinos esto ocurre desde hace muchos años.

Con respecto al tema, Darío Labrador señaló que "las calles desde hace mucho tiempo están prácticamente inservibles, desde hace bastante tiempo que por aquí no realizan asfaltado de ninguna de las calles".

Entre tanto, Sonia Cordibel comentó que, "no nada más la calle principal, que es la Comercio, está en malas condiciones, dentro del barrio como tal no hay una calle que se pueda decir que está pavimentada, todo está igual de deteriorado".

Asimismo, Marilín Sánchez indicó: "Aquí, como en toda comunidad, hay sus problemas, sin embargo los han ido solucionando, pero lo que de verdad desde hace mucho tiempo está en pleno deterioro es la pavimentación, esto tiene muchísimos años sin ser asfaltado, ninguna de las calles".

Otros de los problemas que destacan los pobladores de Bella Vista es la intermitencia de la energía eléctrica y las fallas constantes de los servicios de Cantv. Los vecinos aseguran que en la zona no todas las residencias tienen tonos en sus teléfonos fijos.

En vista de la problemática existente, los residentes de Bella Vista piden un plan de asfaltado en la comunidad, ya que hay numerosas personas de avanzada edad que han sufrido caídas por la irregularidad de las calles y aceras.

PIDEN UNA PASARELA

Entre las peticiones de los habitantes de Bella Vista destaca la colocación urgente de una pasarela que permita cruzar la Carretera Nacional, para todas las personas que se dirigen hacia Maracay o Villa de Cura y San Juan. Aseguran que en la zona han ocurrido muchos arrollamientos, con consecuencias fatales.

OTROS PROBLEMAS

Ilia Coromoto Aular señaló que en la comunidad se encuentra un apersona que presuntamente sufre de un desequilibrio mental y que actúa agresivamente contra ella y otros vecinos.

Al respecto destacó que "en varias ocasiones hemos hecho diligencias con los organismos del Estado e inclusive con los familiares del señor, pero no hay una respuesta ninguna de las partes. Pedimos que este señor sea internado en un lugar donde se pueda atender para que no cause cualquier desagrado en la comunidad".

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

