El sector Los Caobos, ubicado en la jurisdicción de Mariño, presenta un grave problema de falta de asfalto en sus calles, además de la carencia de bombillos en los postes del sector, lo que genera un ambiente de penumbra en las noches.

Los habitantes específicamente en la calle Araguaney destacan que el problema de las vías data desde hace mucho más de 10 años.

Elimar Aarujo comentó que "las vías están inservibles y no es de ahorita, mis hijas son unas adolescentes y estando ellas pequeñas ya las vías estaban en franco deterioro, es decir, más de 10 años".

Araujo igualmente destacó que "en la Intercomunal arreglaron algunos bombillos de los postes, pero no se metieron hacia la calle Araguaney, que está a oscuras y da miedo salir".

Por su parte, Susana Betancourt lamentó que a "las calles no le hacen un cariñito desde hace mucho tiempo, ni hablar de lo oscuro de las calles. Yo supongo que no alumbran la Araguaney porque colinda con la Intercomunal, que tiene bombillo, pero aún así dentro de la comunidad no todas las calles están alumbradas".

De igual forma, Luís Lovera acotó que "en la calle Araguaney hace aproximadamente 5 años hicieron unas reparaciones por la sustitución de unos tubos, esas zanjas y huecos lo dejaron así, más nunca pavimentaron las calles y el alumbrado que recibe es la de la avenida, porque internamente no hay luz en los postes".

Otros de los problemas por la cuales se quejan los habitantes de Los Caobos, es las fallas en el servicio de Cantv, de hecho, desde hace mucho tiempo no hay internet ni tono en los teléfonos residenciales.

JOSE CARPIO G | elsiglo

