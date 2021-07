"Tenemos que pensar realmente en Venezuela"

El nuevo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en el estado Aragua, ingeniero Pier Luigi Michelangelo, tiene un verbo inteligible, en especial, cuando se abordan asuntos de la situación actual del país. Está sin rodeos y es puntual cuando la circunstancia así lo amerita.

Recientemente fue proclamado para dirigir a Fedecámaras en el período 2021-2023, y el próximo jueves 22 será juramentado en la 77° Asamblea Anual de esa organización. Este personaje se convirtió en el primer invitado de este espacio que desde el día de hoy ofrece el diario elsiglo en alianza con Hotel Hesperia de Maracay.

"Me quito el sombrero ante el diario elsiglo que todavía publica en edición impresa", mencionó Michelangelo, inmediatamente se encontró con Eduardo Vegas, gerente general del Matutino de los Valles de Aragua; con Esteban Naranjo, director general del Hotel Hesperia Maracay, y Johnny Ozalh, gerente de redacción de esta casa editora. A la cita llegó acompañado con la periodista Nelida Urquiola, su jefa de comunicación e información.

"No comprar este periódico es como no cepillarse los dientes; antes era un hábito que iba más allá de la información. Si no se veía aunque sea la portada de este diario es como si el día hubiese pasado agachado. Si no veías elsiglo absolutamente no estabas en nada", realzó.

De entrada rompe el hielo, recordando la visita del líder cubano Fidel Castro para la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, el 2 de febrero de 1989 (segundo mandato). "Dijo, Cuba será un puntico de luz de lo que ellos representan en el mundo, bueno, Fedecámaras es ese puntico de luz para los intereses del país, es una tribuna", agregó, exponiendo que materialmente tienen las manos atadas, porque "las cosas no nos las han puesto fácil".

Aquí estamos - precisó - pero debemos mantener la idea, exponerla, de libertad, de democracia, de libre empresa, tratar de que la sociedad vea que existe otra forma de hacer las cosas, que hay gente dispuesta a trabajar, dejando en el pasado paradigmas que no caben en el contexto actual, que antes eran de competitividad, pero en estos momentos tenemos que adaptarnos a lo que está al alcance.

Michelangelo ofreciendo detalles de su plan de gestión para los siguientes dos años indicó que, como representante de la Federación en la región mantendrá esa "tribuna activa", apuntando que estará presente donde lo llamen, además de decir las cosas que estimulen a persistir, "no con terquedad, sino con positividad, porque hay que pensar en los intereses del país".

En estos momentos, reitera, Fedecámaras está en una hora estelar "porque los venezolanos entienden que los empresarios tenían razón, lo que falta es que los tercos se resignen".

Se define como un hombre optimista. "Tenemos un largo desierto por delante, pero no tenemos porqué ponernos pesimistas, rendirse no y ustedes (diario elsiglo y otras empresas) son la prueba de que no quieren hacerlo. Los logros serán ínfimos, pero serán logros. Debemos mentalizarnos también que ha llegado la hora de la seriedad, del orden, de ser metódicos, porque la viveza es un atajo y aquí se acabaron los atajos como los trucos. Insisto, tenemos que pensar realmente en Venezuela", aseveró.

El presidente de Fedecámaras Aragua trae a colación un pensamiento del Libertador Simón Bolívar y lo parafrasea para adecuarlo al contexto de la Venezuela de hoy. "Mantengamos una línea económica recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Y esto lo menciono porque no es lo mismo construir una represa que repararla. Nosotros tenemos las bases para el desarrollo, y a pesar que la industria petrolera está mermada, sigue siendo una palanca para el país. Por ello considero que se debe tomar una decisión de alto impacto, como se hizo con la apertura petrolera", replicó.

Abordado el tema económico, Michelangelo deja claro que la variable que define la economía venezolana es el tiempo, el cual tiene que borrar muchas afrentas hechas de lado y lado. "El tiempo curará las afrentas, incluso, pese a las injusticias reales que han pasado en este país", añadió.

EL PAÍS VA A SEGUIR

Al referirse a las actuaciones del Gobierno nacional en materia económica, Michelangelo expresa que ha tomado todas las medidas correctas dentro de su hegemonía, "estabilizándonos en el foso".

El crecimiento - apunta - será lento porque los aliados internacionales están aportando poco. Nos falta impulso. Levantar la industria petrolera no será fácil, está a la vista lo que viene pasando. Lo que hace diferente a Venezuela con respecto a los países de Sudamérica es el petróleo en el plano económico y lo han desmantelado.

Qué mérito pudiera tener el gobierno nacional, pregunta, y reconoce de inmediato que "increíblemente a pesar de toda la penuria que estamos viviendo los venezolanos, aquí hay orden y un cierto modo de seguridad, sobre todo en las ciudades de la zona central. El país va a seguir, no se va a acabar, así sea a trompicones, va a seguir".

Hace referencia a la fuerza política del gobierno que no lo ha tenido ningún otro en la historia, "ni siquiera Juan Vicente Gómez, de tomar decisiones difíciles e imponerlas y eso nosotros tenemos que verlo con objetividad y no quiero que se confunda y me relacionen ahora con el oficialismo".

-Es difícil pensar que un liderazgo distinto al actual pueda tomar las decisiones que "toman estos", esta hegemonía lo puede hacer y lo hacen, porque aquí las órdenes se cumplen o ven qué hacen. Insisto, nuestro desarrollo será lento, muy lento, y pasará si se mantienen las políticas que existen actualmente.

Hace hincapié que, por el momento se detuvo la caída económica. "Nosotros veníamos cayendo, el año pasado 20%. Ya la expectativa este año con todo y la pandemia es de 4%, hay un frenazo que se registró en el primer trimestre y parte del segundo. Es por ello que se aprecia que el avión ha levantado levemente la nariz".

En torno a un diálogo Gobierno-Fedecámaras dijo que no están conversando directamente, aunque adelantó que se está percibiendo una alineación natural por los intereses del país. "Si elsiglo y empresas Sindoni tienen acercamiento ¿porqué Fedecámaras no se puede reunir con el gobierno?", subrayó.

Por cierto, acentúa, hay una estabilidad momentánea del tipo de cambio, "que algunos analistas han dicho que pareciera le dieron un analgésico a la economía, aunque la causa de la fiebre sigue".

Da por hecho que cuando se tiene una reserva de valor, eso facilita las actividades comerciales, se dinamiza. "Yo no hablo que se tenga que dolarizar la economía y el gobierno que tiene una disciplina con este asunto lo ha atendido, pero si tú no quieres dolarizar, te tienes que poner serio con el gasto público, que no tiene nada que ver con la corrupción, eso es otra cosa. Nuestro problema real, es un modelo económico con muchas contradicciones", corroboró.

ARAGUA: PRIVILEGIADA

Sobre la situación actual del sector empresarial en la región manifestó que por el momento se realiza el balance para confirmar estadísticas, pero recalcó que Aragua es uno de los estados "que dentro de lo malo está mejor", gracias a su gama desde la pequeña a las grandes empresas.

"En cambio Carabobo, el declive se nota más, porque el sector industrial era más grande, pesado, por ello se siente allá más el impacto de la recesión económica y eso se percibe con fuerza en los ambientes empresariales".

Se puede decir que Aragua en el contexto está privilegiada, "porque las empresas de alimentos están trabajando, porque eso camina, con las dificultades, pero están allí".

En relación a un acercamiento con el gobernador Rodolfo Marco Torres desde su proclamación como presidente de Fedecámaras Aragua, Michelangelo reveló que hasta la fecha no se ha presentado la oportunidad de un encuentro formal.

"Fedecámaras tiene buenas relaciones con el gobernador Marco Torres, pese a que nos encontramos en aceras contrarias. Él nos oye, que nos haga caso, es otra cosa. Institucionalmente como presidente del ente gremial no, pero si nos hemos reunidos en otros ámbitos también del área empresarial; creo que aun no sabe que fui electo para este cargo", afirmó.

EL ESQUEMA 7+7

Sobre el anuncio de levantar el esquema 7+7 que implementó el Ejecutivo Nacional para prevenir el contagio y la propagación del Covid-19, Michelangelo fue enfático en su reacción: "Gracias a Dios, sobre todo por el sector construcción, porque de alguna manera esa medida lo estaba matando".

"Yo comprendo al presidente Nicolás Maduro porque él también tiene sus asesores sanitarios y tienen que pensar primero en la vida de las personas, pero debemos estar claros, ya hay una cierta inmunidad de rebaño en el país, lo que faltaría ante la pandemia es acelerar el proceso de vacunación", añadió.

"Lo importante además es mantener una campaña mediática para reforzar en la gente de que el virus no se ha acabado. Imagino que él (Maduro) sintió la presión del sector económico, en especial, el productivo que viene corcoveando", aseguró.

"Fedecámaras genera impacto", por lo que argumenta que el primer ente empresarial del país colocó el tema sobre la mesa. "Maduro lo está considerando, no ha terminado de decir que sí. El día se ve por la mañana, esperemos la decisión".

Michelangelo sobre el plan masivo de vacunación para el sector privado destacó que la iniciativa partió de un sector de Fedecámaras (desde Caracas), pero notificó que no han recibido lineamientos al respecto. "De alguna manera fue una declaración política para realizar una propuesta seria al país, porque repito, Fedecámaras es una tribuna donde se hacen propuestas. Aun no ha sido acogida, pero ojalá sea aceptada", señaló.

DIRECTIVA NACIONAL

El ingeniero Pier Luigi Michelangelo habló sobre la nueva dirección nacional de Fedecámaras resaltando que en la línea del presidente Carlos Fernández se respira optimismo; estará acompañado en las vicepresidencias por Adán Celis y Felipe Capozzolo, además de César Guillén (tesorero).

"Algunos de ellos estuvieron por Maracay recientemente y así lo hicieron por otras regiones del país, conociendo de cerca la realidad del empresariado privado venezolano. Ratificaron el compromiso de seguir defendiendo los intereses de la empresa privada, como uno de los sectores generadores de empleo y bienestar para un amplio sector de la colectividad venezolana", sentenció.

HBRI-elsiglo

