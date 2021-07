Como parte de la celebración del Día del Niño, los pequeños de la casa reciben regalos y felicitaciones por parte de sus padres, pero además la jornada les permite disfrutar de una serie de actividades institucionales, comunitarias o privadas que buscan hacer pasar un día inolvidable a los niños.

Hoy es el Día Internacional del Niño

Efectivamente, las instituciones del Gobierno organizan actividades en espacios públicos, como parques y plazas, donde los pequeños disfrutan alegremente con globos, payasos, colchones inflables, golosinas y muchas sorpresas más.

Sin embargo, la pandemia ha trastocado un poco la celebración, especialmente desde el punto de vista de los padres, muchos de los cuales tiene pensado celebraciones familiares.

Al respecto, Yusmeli Hernández comentó que antes del coronavirus se hacían grandes fiestas; "habían opciones, podías salir con ellos a comer, a pasear, a una piscina, río o playa. O también podías estar en casa, hacer una parrilla, comprar golosinas y pasar un día diferente, pero lamentablemente la situación cambió con la crisis económica y la llegada de la pandemia".

Yusmeli Hernández

Resaltó que para este día tiene previsto compartir con su hija Yuselis Navas un almuerzo en casa; "con lo de la pandemia no se puede inventar mucho, exponiéndose al contagió con el virus, así que será un día sencillo en familia".

Por su parte, Dilia Azuaje dijo que compartiría con algunos amigos, cumpliendo las medidas de bioseguridad; "decidimos organizarnos para hacer una comida en casa, dulces, música para que los niños pasen un día diferente".

Dilia Azuaje

CELEBRACIÓN ES REAFIRMACIÓN DE SUS DERECHOS

El Día del Niño se celebra en diferentes fechas a escala mundial. En Venezuela se conmemora el tercer domingo del mes de julio, para reafirmar sus derechos dentro de la sociedad, especialmente la garantía de que puedan disfrutar del sano esparcimiento como parte de su desarrollo social.

Omar Molina

El abogado Omar Molina señala que la idea de celebrar este día a nivel mundial nació en 1954, durante una Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que estableció que cada país debía definir una fecha para consagrar y promover anualmente la fraternidad y el entendimiento entre los niños y niñas del mundo.

RESPETAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS

Molina igualmente destacó que, desde el ángulo legal, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados a cabalidad.

Precisó que dichos derechos fundamentales están plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (Lopna), entre los cuales destacan el derecho a la vida, a la salud, protección, educación, identidad, ocio, información de calidad y libertad de expresión y opinión.

PROTECCIÓN Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Molina detalló que el Estado está en el deber de brindar protección y garantías constitucionales a los niños, niñas y adolescentes, en caso de que ocurra algún caso irregular donde se vean involucrados en condición de víctima.

"En los casos puntuales como delito, acoso u hostigamiento, debe de acudir de forma inmediata con sus padres, representante o familiar, a las oficinas de la Lopna, Consejo de Protección, Fiscalía en materia infantil o adolescencia y deben ser atendido con urgencia y prioridad".

PROCESO DE INCLUSIÓN

"Gracias a la política de inclusión que marca el rumbo de Venezuela, todos los niños y niñas tienen derecho a una educación gratuita, a través de un sistema educativo que garantiza su pleno desarrollo formativo.

Además el Gobierno ha desarrollado un conjunto de planes que visibilizan a los más pequeños de la casa, no solo como el futuro, sino como el presente de la patria", terminó diciendo el abogado Omar Molina.

PSICOLOGÍA DE LOS NIÑOS

A juicio de la psicóloga clínica con orientación psicoanalítica, Nakary Romero, la salud física y mental es fundamental para niños, y con este objetivo se debe contar con padres responsables, que entiendan cual es su rol, y como deben tratar a sus hijos para garantizar sus derechos en esta sociedad tan convulsionada.

Nakary Romero

"En mis consultas he podido ver que hay padres que trabajan mucho y no saben muy bien cómo tener paciencia para tratar con sus hijos en casa, ahora todo el día. Una de las situaciones que más ha molestado a los padres es el de tener que enseñar a los niños como profesores de aula, cosa para la cual no están hechos, y se debe buscar apoyo si se sale de control, esto de enseñarles a los chicos en casa".

Esta es una de las maneras que garantizar una vida sana - añadió Romero - recordando que todos los días son un buen día para prestar ayuda a nuestros niños y ayudarlos a ser mejores personas. "Ojo con eso, no es nada más el día del niño, que hay que compartir y disfrutar todos lo días, pues contantemente podemos aportar algo".

NO EXISTE FÓRMULA PERFECTA

"Desde el psicoanálisis puedo decir con propiedad que no existe un estado ideal en el que los niños puedan crecer y se hagan adultos 'ejemplares', como todos lo soñamos".

"En un lugar en donde haya armonía, amor entre sus familiares y donde no existan conflictos, pero es que incluso si es así, siempre hay situaciones que ponen al niño en un margen traumático".

SABER DIFERENCIAR

Los niños, contrario a lo que algunos adultos piensan, no están felices todo el tiempo. Ellos también se deprimen, se angustian, se ponen ansiosos, la diferencia es la forma como muestran estos sentimientos y estados de ánimo.

"Ellos no son capaces de decir que les ocurre con exactitud, como un adulto que puede decirte 'estoy triste porque murió x persona, o que sé yo, porque me echaron del trabajo o por una ruptura. No. Si un niño está triste puede mostrarse rebelde, inquieto, con cambios en su comportamiento habitual", explicó.

También cuando un niño está pasando por una angustia intensa, algo que debemos tomar como una alerta máxima es que vuelvan a orinarse en su cama, cuando ya lo controlaban, o que sigan haciéndolo y no puedan controlar esto, hay que llevarlo a consulta de inmediato. Ese niño puede no estar pasándola bien, pero no lo sabe".

LA SALUD DE LOS NIÑOS DEBE GARANTIZARSE

"Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud".

Ramón Rubio

Así lo manifestó el médico pediatra Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, quien aportó sus comentarios en torno al tema de fondo.

"Primero que nada hay que decir que para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más dinámicas y productivas", dijo.

Además, no hay que olvidar - recalcó Rubio -la Constitución de la OMS, que destaca como derecho fundamental el goce del grado máximo de salud".

Cabe profundizar que este derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

