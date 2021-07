Los dueños y encargados de algunos comercios que no entran en el renglón priorizado destacan que el relajamiento total es una alternativa necesaria para realzar sus ventas, y se mostraron a la expectativa de su definitiva aplicación desde mañana.

Loading...

Los vendedores de distintos negocios ven con buenos ojos la posible decisión del Ejecutivo Nacional de flexibilizar todas las semanas, eliminando el sistema 7 + 7 que se ha venido implementando en el país durante el periodo de pandemia.

En este sentido, Sandro Abreu comentó: "Nos conviene en una parte, porque en realidad las ventas están bastante flojas, y trabajar en condiciones restringidas nos complica el pago de alquileres, de personal, entre otras cosas".

Por su parte, Yasmin Gómez señaló: "Estoy de acuerdo con que nos extiendan los horarios de trabajo y la flexibilización total es una manera de mover el comercio y de que nosotros podamos costear los gastos que genera mantener un negocio".

"Nunca estuvimos de acuerdo con trabajar una semana sí y otra no, porque somos negocios que no acumulamos personas, sino por el contrario, nuestros clientes son prácticamente exclusivos y no hay una afluencias de personas en las puertas de los locales, pero gracias a Dios que el Gobierno está pensando en hacer este sistema más relajado", añadió.

JOSE CARPIO G | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...