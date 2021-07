Descubre 15 trucos de cocina con los te sorprenderás de lo útil que puede ser un secador de pelo, y merecen la pena porque resulta un dispositivo práctico que hace que ciertas tareas sean más fáciles y nos permite conseguir el resultado deseado. Con el secador de pelo se puede calentar, fundir, secar, enfriar, limpiar…

El secador de pelo es un dispositivo diseñado para un uso específico del área de la salud y la belleza, pero lo cierto es que puede hacer más fáciles algunas tareas del hogar, incluso de la cocina, su función de expulsar aire a varias potencias y a diferentes temperaturas (frío, templado y caliente, normalmente) puede ser útil para mucho más que secar el cabello. De momento, aquí vais a ver 15 usos sorprendentes del secador de pelo en la cocina, y estamos seguros de que esta lista se va a ampliar.

Y es porque esperamos que vosotros nos contéis más trucos sobre el uso del secador de pelo en la cocina, pues aunque muchos de vosotros quizá no habíais pensado nunca lo que esta pequeña aplicación electrodoméstica era capaz de hacer fuera de su área, nos consta que otros lo utilizaréis habitualmente, así que a nadie sorprenda entrar en la cocina de un restaurante y encontrarse con un secador de pelo, no es que quieran acicalarse antes de terminar la jornada laboral, es que este dispositivo eléctrico es capaz de facilitar mucho algunas labores culinarias, incluso mejor que ciertos utensilios específicos.



Como estamos seguros de que estáis deseando conocer qué usos hacen que merezca la pena llevar el secador de pelo a la cocina, vamos directamente con los 15 trucos que nosotros conocemos. Debemos decir que no los hemos probado todos, pero sí los hemos visto llevar a cabo, estos e incluso algunos más, seguro, pero ahora no nos vienen a la memoria. Al principio también nos sorprendió ver a los cocineros y a los pasteleros en los concursos, en las ponencias de congresos y en sus restaurantes, con un secador de pelo en la mano, pero puede ser realmente efectivo.

Fundir chocolate con el aire caliente

con el aire caliente Atemperar chocolate con el aire frío

con el aire frío Fundir la mantequilla para engrasar un molde o para incorporar a una receta

para engrasar un molde o para incorporar a una receta Fundir la grasa de la papada de cerdo, del jamón ibérico o similar para la terminación de un plato

de la papada de cerdo, del jamón ibérico o similar para la terminación de un plato Fundir azúcar para convertirlo en una materia líquida, caramelizar…

para convertirlo en una materia líquida, caramelizar… Secar un colador que acabas de lavar y necesitas urgentemente para tamizar ingredientes en polvo

que acabas de lavar y necesitas urgentemente para tamizar ingredientes en polvo Secar cortapastas antes de guardarlos para que no se oxiden

antes de guardarlos para que no se oxiden Separar los alimentos congelados , una buena alternativa a dar golpes sobre la mesa de trabajo

, una buena alternativa a dar golpes sobre la mesa de trabajo Sacar las migas de pan de la tostadora

de la tostadora Secar la piel de pollo , pavo u otra ave, así como la piel del pescado, antes de cocinarla para que quede más tostada y crujiente

, pavo u otra ave, así como la piel del pescado, antes de cocinarla para que quede más tostada y crujiente Secar las patatas peladas, cortadas y lavadas antes de freírlas para que queden más crujientes

peladas, cortadas y lavadas antes de freírlas para que queden más crujientes Secar las cáscaras de huevo que se higienizan para utilizarlas como soporte o contenedor de una elaboración culinaria

que se higienizan para utilizarlas como soporte o contenedor de una elaboración culinaria Calentar una masa recién sacada de la nevera para poder trabajarla

recién sacada de la nevera para poder trabajarla Conseguir un glaseado de chocolate o de pasta de azúcar más brillante, fino y sin grumos

de chocolate o de pasta de azúcar más brillante, fino y sin grumos Despegar las etiquetas de los tarros de cristal para reutilizarlos

Uno de los trucos de cocina con un secador de pelo que no hemos probado ni visto directamente hacer es envasar al vacío, lo dejamos caer por si alguno de vosotros lo ha probado o le consta que funciona, no dejéis de comentarlo porque seguro que será información de interés para muchos, aunque no pueda sustituir en absoluto a una envasadora de vacío, puede ser un recurso útil en un momento dado, y ya sabéis, compartir lo bueno es alegría.

