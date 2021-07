"Solicitamos al Ministerio Público una investigación del caso"

En horas de la mañana de este lunes, una ciudadana identificada como Ireska Maybeline Arcila de 50 años de edad, en compañía de su abogado Francisco Alvarado, se presentó en las instalaciones de diario elsiglo, esto con la finalidad de aclarar una información que fue publicada en días pasados.

Ireska Maybeline Arcila relató que el pasado sábado se encontraba en una estación de servicio esto con la finalidad de surtir de combustible a su vehículo, en compañía de su progenitor, en la población de Villa de Cura del municipio Zamora del estado Aragua, cuando un altercado la obligó a solicitar ayuda de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la delegación municipal de Villa de Cura.

"Mi padre estaba en la puerta de la bomba, cuando un vehículo ingresó de forma agresiva, lo que casi originó un accidente de tránsito, por lo que decidí bajarme de mi vehículo y reclamarle de forma pacífica al conductor y a su vez alertarlo de que este tipo de actitudes podía ocasionar un hecho lamentable", informó.

Señaló que esta situación causó molestia a una de las trabajadoras de la estación de servicio, "ella reclamó de forma muy grosera y cuando me di la vuelta, ella me golpeó por la espalda, por lo que no me quedó otra opción que defenderme, pero no fue como reseñaron en las cuentas oficiales del Cicpc, era una riña, no era que yo la estaba agrediendo solamente".

Mencionó que en vista de la situación, decidió dirigirse a los funcionarios del Cicpc, quienes se encontraban en la estación de servicio, "la idea era que controlaran la situación, nos llevaron detenidas a las dos, pero después sale la información como no era".

Por su parte, el abogado de la ciudadana mencionó que la misma se encuentra en libertad plena, "tenemos testigos que pueden declarar para informar como ocurrieron los hechos exactamente, además existen cámaras de seguridad donde esta grabado lo que ocurrió, solo queremos que exista justicia en este caso y por ello se solicito al Ministerio Público".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

