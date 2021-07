Aristeguieta se siente listo para sustituir a Ormeño en Puebla

El venezolano Fernando Aristeguieta, capitán de la selección de su país en la pasada Copa América, se declaró este viernes listo para sustituir en la delantera del Puebla mexicano al peruano Santiago Ormeño.

Foto: Referencial

"Venir a sustituir o venir en una posición de un jugador que le fue tan bien en el año pasado como fue Ormeño sin duda es una responsabilidad que la asumo con la alegría de estar en el puesto de alguien que fue tan importante, ojalá que lo pueda hacer igual de bien que él", explicó en rueda de prensa.

El atacante de 29 años llegó al Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón proveniente del Mazatlán FC para suplir la baja de Ormeño, quien fichó por el León.

En la temporada 2020-2021, Ormeño lideró el ataque del Puebla con 17 goles en 36 partidos, lo que le permitió ser convocado por Perú a la Copa América.

"Larcamón me ha pedido que intente entender lo más rápido posible lo que hace el equipo, su sistema e idea de juego en todas las fases de juego. Cuando uno llega a un equipo que está tan trabajado y sabe a lo que juega, es más fácil entrar en esa dinámica", añadió Aristeguieta.

El 24 veces internacional con Venezuela comentó que le causa felicidad pertenecer a un equipo con tradición en México; en el que su compatriota Juan Arango triunfó.

"Ver este equipo desde afuera me emocionaba, lo bien que se entendían los jugadores en la cancha, eso me emocionada. Desde el primer momento que mostraron interés en mí dejé claro que venía para acá porque quería formar parte de algo así", expresó.

El antiguo jugador del Caracas FC aseguró encontrarse en el mejor momento de su carrera, en la que ha pertenecido a equipos; europeos como el Nantes francés y el Nacional portugués.

"Pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera, que empezó hace tres años y medio, he sostenido un nivel del que; me siento satisfecho. Uno añade cosas a su juego, lo entiende mejor conforme pasan los años, me siento en plenitud; física y puedo ejecutar de la forma que quiero ese conocimiento", señaló.

El Puebla de Aristeguieta debutará en el torneo Apertura 2021 cuando visite el domingo 25 de julio a los Rayados de Monterrey; del entrenador Javier Aguirre.

EFE

