Los hombres y mujeres de azul celebran su día

Desde 1944, en Venezuela, cada 16 de julio se celebra el Día Nacional del Policía, como una fecha especial para rendir honores a aquellos hombres y mujeres que día a día arriesgan su vida para resguardar a los ciudadanos.

Loading...

Y es que en esta fecha especial, también se le rinde honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los efectivos de seguridad, y a quién cada funcionario policial pide por el cuidado y la protección de la comunidad policial.

Un oficio de alto riesgo, que está representado por hombres y mujeres valientes, quiénes integran los distintos cuerpos de seguridad del Estado, y que a diario se enfrentan a nuevos desafíos, poniendo su vida en peligro.

Es una profesión que, a pesar de estar muy golpeada por las circunstancias de los nuevos tiempos, requiere de personas enfocadas en el bien social y con una gran voluntad para ayudar al prójimo.

COMPROMETIDOS A SEVIR A LA COLECTIVIDAD

Con 29 años de servicio, el comisionado jefe Custodio Herrera, subdirector de la Policía Bolivariana de Aragua, manifestó que desde el principio de su carrera se encuentra trabajando al servicio del pueblo aragüeño.

"La motivación para servir a la ciudadanía surge precisamente en los tiempos de mi infancia y adolescencia, esto en función de velar siempre por el bienestar de las personas y los más débiles, por la justicia, esto me llevó hace 29 años a ingresar a esta honrosa institución".

El comisionado Custodio señaló que esta fecha es de gran importante para la institución, pues permite "conmemorar una policía nueva, que renace como el Ave Fénix, gracias al comandante eterno Hugo Chávez Frías, cuando en el año 2009 nos plegó a un nuevo modelo policial humanista, y que dio sus directrices a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, la cual hoy día está sintetizada en la Gran Misión Cuadrantes de Vida y Paz, que recoge de la primera todos sus componentes ideológicos, políticos, filosóficos, en función de presentarnos una policía que esté orientada a servir a la ciudadanía por igual, sin ninguna discriminación".

Para el subdirector de la PBA, esta instrucción significa su vida, "es una visión de servicio al pueblo con la cual los hombres y mujeres de azul nos identificamos y asumimos esta profesión para servir a nuestro pueblo. En estos momentos la PBA está al servicio de la comunidad las 24 horas del día, tenemos responsabilidad directa en 74 cuadrantes de vida y paz de los 119 cuadrantes que compartimos con la Policía Nacional Bolivariana, policías municipales, Guardia Nacional Bolivariana, y nuestra responsabilidad es dar respuesta de forma inmediata a la colectividad en función de todas las problemáticas que ellos puedan presentar".

Destacó que en conjunto con el ejecutivo regional y nacional, se han enfocado en dar respuesta a los ciudadanos, ya que esa es la visión fundamental de un policía y la institución, garantizar la paz y seguridad de cada persona, y estar allí cuando ellos lo quieran, siendo una mano amiga en medio de las dificultades.

"Gracias a la dotación constante de equipamiento, como lo son unidades radiopatrulleras, equipamientos de los comandos, bienestar social de nuestros funcionarios, esto en un trabajo que día a día adelanta el gobierno nacional de nuestro presidente obrero, así como el gobernador Rodolfo Marco Torres, y direccionado por el secretario de Seguridad Ciudadana y director de la PBA, general de división José Gregorio Viloria, podemos dar respuesta a la comunidad".

Finalmente, el comisionado jefe Custodio Herrera envió un mensaje a la ciudadanía: "Crean en nuestros policías, en el esfuerzo que ellos realizan, los hombres y mujeres de azul estamos comprometidos cada día para servirle a la colectividad".

CRECÍ CON UN ESPÍRITU DE AYUDA

Desde hace 19 años, el comisionado José Ángel Jassir León forma parte de la Policía Bolivariana de Aragua. Desde pequeño, su disciplina y espíritu de ayuda al prójimo lo llevó a dedicarse a esta profesión.

"Desde niño fui creciendo con un espíritu de ayuda que me inspiró a seguir los pasos de la disciplina, honestidad, integridad e identificándome directamente con la función policial, teniendo como premisa dar mi vida por salvaguardar a los demás".

En 2002, el comisionado Jassir decidió servir a los ciudadanos, "opté por servir a mi patria el 16 de agosto de 2002, ingresando a la Escuela de Agentes, en pleno Golpe de Estado al presidente y comandante Hugo Chávez Frías. Con mis ideales patrióticos y socialistas decidí defender mi patria y en el 2004-2006 ingresé a la Escuela de Oficiales de Venezuela, obteniendo el rango de subinspector, para garantizar la protección de nuestro pueblo".

Destacó que, aunque ha sobrellevado dificultades, cada día representa un proceso de aprendizaje, "exigiéndome cada día estar para servir a la ciudadanía, con gran compromiso hacia nuestros hermanos, en este largo camino junto a mis compañeros de armas, a quiénes considero mi familia, hemos avanzado en esta carrera a lo largo de estos 19 años, dónde me he ganado la confianza de mis superiores, como de mis subalternos".

Durante estos 19 años en la policía, le ha tocada pasar por diferentes posiciones y cargos, de los cuales se siente orgulloso; "he podido dirigir a nuestros oficiales, ostentando diferentes cargos dentro de la institución como en la Brigada Motorizada en el periodo 2006-2013 y hasta el 2019 en diferentes Centros de Coordinación Policiales, entre ellos Mario Briceño Iragorri, Maracay Este, Ezequiel Zamora, Mariño III y Linares Alcántara. Desde el 2019, me he desempeñado como Director General de la Policía Municipal del Municipio José Félix Ribas".

Lleno de orgullo, el comisionado Jassir señaló que a lo largo de su carrera su trabajo ha sido valorado; "tuve la honra de recibir en varias oportunidades honores al mérito, que me han motivado personal y profesionalmente a seguir avanzando en esta hermosa labor, preparándome en muchas áreas del conocimiento, como abogado, licenciado en ciencias policiales y magister en criminalística y especializándome en la UNES, dónde estoy realizando estudios de doctorado en Seguridad Ciudadana".

TRABAJAMOS CON LA HONESTIDAD

El comisionado Luis Rivero, con 17 años de servicio, es licenciado en ciencias policiales, egresado del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana. Es magister en criminalística, egresado del Instituto Universitario de la Policía Científica, abogado y graduado en octubre del 2005 de oficial de policía en la escuela de la región central y de los llanos.

"Empecé mi curso de policía el 31 de julio del 2003. Me gradué con el rango de agente y salí con el segundo índice académico. Fui postulado directo a la escuela de oficiales donde obtuve el rango de subinspector. En mi carrera he comandado 21 estaciones policiales y además he sido jefe de 5 Centro de Coordinación Policiales".

El comisionado Rivero destacó que las dificultades que tuvo en un momento de su vida lo impulsaron a ser policía; "poco a poco le fui agarrando cariño a la institución, gustándome mi trabajo, hice procedimientos emblemáticos".

El comisionado Rivero comenta que recuerda con mucho orgullo algunos casos, que lo marcaron, como la captura en el año 2015 del autor material del crimen de los hermanos Faddoul.

"He frustrado robos a bancos, también recuerdo frustré en el año 2006 un robo a un bingo que quedaba en un centro comercial en la avenida Las Delicias. En acciones positivas tengo en mi haber como 15.920 procedimientos policiales en 17 años de servicios".

Finalmente, el comisionado Rivero resaltó que lo más importante es que los funcionarios policiales son personas justas, "trabajamos con la honestidad, creo en mi país y en mi policía y en todos los que la integramos, hombres y mujeres que están en la calle, apoyando a las personas, esa es nuestra labor".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...