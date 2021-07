Universitarios piden recuperar los espacios de la UCV-Cagua

Desde el 2019, la Universidad Central de Venezuela, núcleo de Cagua, ha sido víctima de constantes robos, y la comunidad universitaria, una vez más se pronuncia públicamente sobre tales acontecimientos.

Loading...

A juicio de los estudiantes, la indiferencia de las autoridades universitarias y el gobierno local, terminó de acabar con lo poco que quedaba en los espacios universitarios.

EL PRIMER ROBO

Omar Marroquí, presidente del Centro de Estudiante del núcleo de ingeniería Armando Mendoza de la UCV- Cagua, tomó la palabra para denunciar que desde el 2019 comenzaron las olas de robo dentro del recinto académico y poco a poco se fueron llevando los aires acondicionados, la cocina, el comedor y poco a poco se fueron metiendo en las aulas y laboratorios.

"Recuerdo que el primer robo que sufrimos fue el de la bomba de agua y el cercado eléctrico, pero con una gran esfuerzo de toda la comunidad estudiantil logramos recuperarlo e iniciamos las clases, sin embargo por el tema de la pandemia y el resguardo de la salud, abandonamos las aulas y le dejamos servida en bandeja de plata a los amigos de lo ajeno".

EL MONTE MIDE CASÍ 2 METROS

De igual forma, se pudo ver a simple vista que el monte mide casi 2 metros de altura, lo que imposibilita la visibilidad a las personas que pasan por el lugar y a los mismos vigilantes que estaban allí cuidando y que dejaron de hacerlo, porque sus vidas corrían peligro, expresó el presidente del centro estudiantil.

"En las áreas verdes que dan con la pared perimetral abrieron un boquete y por allí se meten y revisan todo lo que necesitan lo toman y se lo llevan. Incluso han llegado a romper las paredes de las aulas porque no pueden violentar las puertas, nos da tristeza ver nuestra institución en estas condiciones".

LLAMADO A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

"Queremos hacer 2 llamados - dijo el estudiante de ingeniería-, el primero de ello a las autoridades universitarias para que se aboquen a resolver el problema de la universidad de Cagua y las del resto del país que están en las mismas condiciones en el suelo.

"Si a ustedes no les duele las universidades, donde también estudiaron y se graduaron a nosotros si y necesitamos tener las mejores condiciones para regresar. Es su responsabilidad, asúmanla".

Además recalcó Marroquí el detalle no es la pandemia si no que las autoridades no se encargaron de dar mantenimiento a los recintos universitarios, lo dejaron a la buena de Dios y estos son los resultados.

COMUNIDAD DEBE INTEGRANSE AL TRABAJO

De igual forma, señaló que la comunidad de Cagua debe integrarse al trabajo universitario, ya que esta universidad por muchos años le ha dado ingenieros. "Juntos podemos reconstruir y recuperar estos espacios universitarios, que hoy estan siendo victimas, de los oídos sordos y de la vista gorda de las personas responsables del buen funcionamiento de las universidades", dijo Omar Marroquí.

IMPROVISAREMOS AULAS

Finalmente el estudiante señaló que de ser aprobado el regreso a las clases presenciales, tendrán que improvisar aulas para ver clases.

"Debemos luchar por la educación y por nuestros espacios universitarios, no abandonaremos la lucha", puntualizó.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...