Más de 8 mil ciudadanos beneficiados con jornada de Salud

Durante dos (2) días consecutivos equipos médicos se desplegaron en el municipio José Félix Ribas con unas megas jornadas de salud especializadas, las cuales brindaron atención integral en distintos servicios médicos a más de 8 mil ribenses.

La primera de ella, se realizó en los espacios del ambulatorio Luis Richard Díaz, conocido también como el Seguro Social de La Victoria, el cual contó con la presencia del gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, quien estuvo acompañado de la alcaldesa Sumiré Ferrara y el secretario regional de Salud, Juan Dávila.

Ya el día viernes el despliegue de atención especializada en salud se trasladó a la zona sur de La Victoria, donde se prestaron servicios de 16 especialidades entre las que se puede mencionar: oftalmología, pediatría, cirugía menor en pediatría y adultos, cardiología, despistaje de hipertensión y glicemia, obstetricia, electrocardiograma, ginecología, odontología, medicina general e interna, inmunización, neurología, fisiatría, gerontología, traumatología y además de la entrega de medicamentos, todo totalmente gratis.

"Gracias a nuestro Gobernador de Aragua, y a las políticas que emana el presidente Nicolás Maduro, nuestro pueblo goza de atención integral. Los victorianos nacimos para vencer y no para ser vencidos, y gracias al trabajo conjunto que mantenemos gobierno nacional, regional y municipal, hemos venido consolidando la revolución en Ribas en materia de servicios públicos, salud y atención integral", comentó Sumiré Ferrara.

Dennis López, jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, Rudecindo Canelón agradeció el abordaje integral realizado en la zona sur del municipio Ribas, asegurando que "políticas como estas que atienden directamente al pueblo son solo posibles en revolución Gracias presidente Nicolás Maduro, gobernador Marco Torres y alcaldesa Sumiré Ferrara, el pueblo ribense aplaude tan importante despliegue en materia de salud".

Finalmente, Edgar Rodríguez, vecino del sector La Ceiba del Cementerio, dijo que la atención que brindaron los médicos fue de primera. Agradeció al gobierno nacional, regional y municipal por la jornada. "Extraordinaria actividad; no solo me atendieron sino que además que entregaron las medicinas para mi tratamiento. Solo me queda decir gracias infinitas".

