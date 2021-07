Agobiados vecinos de la vereda 66 por colapso de aguas residuales

Nuevamente los habitantes del sector 1, específicamente de la vereda 66 de Las Acacias del municipio Girardot, denunciaron ante los medios de comunicación la problemática de las aguas residuales, la cual los afecta desde hace más de cuatro años.

Los residentes del referido sector de la ciudad mencionaron que toda la comunidad se encuentra afectada por este asunto, la que a las adyacencias de la vereda existen locales comerciales, canchas y una glesia, por lo que es un sector concurrido.

En este sentido, Elvia Guzmán, manifestó que ya algunas viviendas están colapsadas y además algunos vecinos presentan problemas respiratorios, "este es un foco de infección y ya estamos desesperados por los fuertes olores que son insoportable y es muy difícil vivir así".

Guzmán destacó que admiran la valentía del alcalde Rafael Morales en cuanto al recorrido que realizó por las zonas afectadas por las lluvias y la pronta respuesta a los residentes de los mismos, pero señaló que los habitantes de Las Acacias también necesitan una pronta respuesta.

"Ya no sabemos que hacer, son 32 familias afectadas por esta situación irregular, ya no queremos que nos digan que estamos en lista, queremos que nos solucionen, en las casas ya las aguas negras se desbordan y en algunas viviendas ya no se pueden vivir".

Asimismo, Amarilis Pacheco recalcó que en su vivienda ya no pueden vivir, "cuando usamos los baños se desbordan las aguas en el frente, ya ni lavar podemos, además que el mal olor es insoportable, tenemos que vivir encerrados en las casas".

Pacheco mencionó que en su vivienda vive una pequeña de 5 meses, "ya ni podemos vivir de esta forma, desde hace más de dos años la situación ha empeorado y de verdad necesitamos una repuesta lo más pronto posible".

Por último, los habitantes solicitaron a las autoridades competentes a que realicen una inspección en la zona, ya que mencionaron que aunque el desbordamiento de las aguas residuales es constante, cuando llueve la situación empeora de tal manera que no pueden ni salir de sus viviendas y mucho menos hacer uso de los baños de las mismas.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

