Los partidos de la Alianza de Unidad Democrática rechazaron la actuación de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (COPAFI) del Consejo Nacional Electoral, que negó la habilitación de un grupo de organizaciones con fines políticos para participar en las elecciones regionales y municipales pautadas para el 21 de noviembre.

Representantes de OPINA, Democracia Renovadora, Redes, Alianza Centro, Juan Bimba, Evolución, Construyendo País, Unidad Visión Venezuela, Progreso Social; entre otras fijaron posición frente a lo que consideran un atropello por parte de COPAFI, pero especialmente del rector Enrique Márquez.

Irwing Ríos, coordinador nacional del partido Opinión Nacional, calificó como inaudito e inaceptable que a una organización política como OPINA, con 59 años de trayectoria política le sea negado su derecho a participar. “En los lapsos establecidos presentamos ante el CNE todos los recaudos solicitados, no recibimos ningún tipo de objeción, sinembargo no se nos autoriza para participar el venidero proceso electoral”.

“Hasta los momentos desconocemos los criterios que se aplicaron para la designación de los partidos que si podrán participar. Consideramos que tal designación no fue realizada de manera transparente”, señaló.

Ríos considerando que la habilitación del partido se ha realizado con mucha subjetividad, pues algunas de esas organizaciones políticas consideradas “inorgánicas”, recibieron el aval del ente comicial y otras que no cumplen con la votación regional fueron convertidos en partidos nacionales.

“Como representantes de partidos políticos tradicionales, exigimos al CNE y especialmente al rector Enrique Márquez, presidente de COPAFI nos explique cuáles fueron los criterios utilizados para la legalización de estos partidos”, dijo Irwing Ríos.

A juicio del coordinador nacional de OPINA, “los partidos de la alianza que fueron excluidos han cumplido con los parámetros y la normativa, por lo que cabe preguntarse, existen criterios que favorecen a unos partidos y otros no”.

“Consideramos que no se está abriendo ningún compás para la participación, no hay transparencia, pareciera que se está entubando el voto a favor de sectores de oposición para continuar el monopolio político. Nosotros representamos a partidos políticos que no han caminado sobre cadáveres de venezolanos para hacer política, creemos en la democracia, nunca hemos estado al margen de la ley, merecemos respuestas del CNE, expresó.

Finalmente Ríos recordó que, es en el CNE donde reposa la paz y la tranquilidad de la República, por lo que exhorta a los rectores a entender que ya no son representantes de partidos políticos sino miembros del Poder Electoral que debe garantizar la transparencia en todos los procesos.

OPINA, junto al resto de los partidos de la Alianza de Unidad Democrática acudirán ante el TSJ a ejercer acciones legales que sean necesarias para hacer valer sus derechos a participar en las elecciones del 21-N.

