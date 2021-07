Incomunicada la comunidad de Arturo Michelena

El servicio público de telefonía residencial es nulo en el sector Arturo Michelena del municipio Santiago Mariño, pues, de acuerdo a la denuncia de los afectados, las averías y la carencia de tono en sus respectivas líneas data desde hace mucho tiempo.

Así lo dio a conocer Juan Díaz, quien comentó que "el servicio no existe, mas nunca se reestableció en la zona, desde hace aproximadamente cuatro años que no sabemos que es gozar de teléfono residencial en Arturo Michelena. No tenemos a ciencia cierta qué pasó con eso. Por aquí venían las cuadrillas pero no resolvieron nada".

Por su parte, Jorge Moreno señaló que "en las residencias no ha llegado tono desde hace cuatro años o más, algunos negocios del sector tienen puntos de ventas, imaginamos que los trabajadores de Cantv cuadraban con ellos y les mantienen el servicio, peo en lo particular, en las casas no existe este beneficio".

Igualmente Luís Rodríguez comentó que "desde hace 4 años no sabemos lo que es comunicarnos desde las casas, aquí en Arturo Michelena poco a poco se fue deteriorando por sectores el servicio. Hay lugares donde no se cuenta con Cantv desde hace 10 años, y progresivamente las averías abarcan todo el barrio".

Los residentes afectados denunciaron que es importante contar con el servicio de telefonía residencial porque es un servicio de primera necesidad, especialmente en caso de emergencias familiares que ameritan comunicación constante.

El olvido es tal, que muchos vecinos perdieron las líneas, e introducir los reclamos o acudir a las oficinas de la telefónica se ha convertido en un calvario para todos, menos para quien maneja dólares.

JOSE CARPIO G | elsiglo

