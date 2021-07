Para los habitantes y comerciantes del eje Este del estado Aragua, cancelar los servicios públicos como el de agua potable se ha vuelto "cuesta arriba", puesto que no sólo no conocen su deuda, sino que además hay sectores donde no pagan el servicio por distintas razones.

Loading...

En este sentido, a través de un recorrido realizado por las principales calles y avenidas de los municipios que conforman esta parte de la entidad aragüeña, se pudo conocer de la mano de sus residentes, que en la actualidad deben acudir periódicamente a las instalaciones de la empresa del Estado, en este caso de Hidrocentro, para conocer lo que para el momento deben, puesto que los recibos y los llamados a cancelación han quedado casi que en el "olvido".

Con respecto al tema, Greicy Donado dijo: "Ahorita estoy haciendo las gestiones para mudarme, por eso es que normalmente estoy viniendo a Hidrocentro para realizar el contrato. Anteriormente, no había pagado el servicio de agua potable, porque vivía en un conjunto de viviendas del gobierno, pero ahora si me toca. Aunque, conozco que hay muchos sectores que no hacen este pago, por causas que desconozco".

Del mismo modo, Ana Lucke, residente del sector La Mora I, en La Victoria agregó: "En mi caso, como muchos tengo que venir a ver cuánto se debe de agua, porque luego de muchos años, ya tenemos cinco meses con el servicio por lo menos una vez a la semana y eso se debe cancelar como buenos ciudadanos. Claro está, lo que me parece un poco mal es que no notifican el monto que debemos pagar y debemos estar caminando o buscando pasaje para acércanos a preguntar, es meramente necesario que se busque una alternativa para poder nosotros como ciudadanos estar enterados y evitarnos que nos corten el servicio".

Igualmente, Laura Derienzo agregó: "Yo vivo en una zona donde contamos con agua porque tenemos un tanque integral, por eso no cancelo, sin embargo hay sectores vecinos, donde no llega el agua o no han activado los pozos y ellos si deben cancelar la tarifa que les estén demandando".

Ahora bien, con respecto a las informaciones que han comenzado a circular en cuanto al presunto cobro de los servicios a través de monedas extrajeras o divisas, los encuestados concordaron en la opinión, de que es un poco ilógico en vista de que el sueldo que perciben en su mayoría es dispensado en bolívares soberanos.

No obstante, recalcaron que de ser así tendría cierto aspecto positivo, tomando en cuenta de que lo cancelado en el servicio, sea utilizado para mejorar y por consiguiente ofrecer una mejor calidad de vida a cada uno de los usuarios.

"Siempre y cuando sea para mejorar va a ser bien recibido, los venezolanos estamos acostumbrados a los sacrificios y si este significa contar con mejoras en nuestra calidad de vida, no lo pongo en tela de juicio y creo que mi opinión es la misma que compartimos muchos", dijo Donado.

Entre tanto, el llamado de los usuarios del Eje Este del estado Aragua, es a que la empresa Hidrocentro se acerque un poco más a ellos, puesto que no están ajenos a cancelar los servicios, siempre y cuando funcionen a cabalidad y se les sea informado con anterioridad como hace algún tiempo. De la misma forma, resaltaron que no descartan el cancelar en divisas, si la finalidad real es el fortalecimiento del servicio.



DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...