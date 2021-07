Autoridades de Tovar desplegados en la prevención y saneamiento

Las autoridades del municipio Tovar informaron que tras las precipitaciones acaecidas en días pasados, continúan las labores de saneamiento y prevención en las vías de toda la entidad. Manifestaron, que esta serie de gestiones están siendo realizadas en conjunto con el fortalecimiento de los servicios públicos, en aras de preservar el bienestar de los colonieros.

En este sentido, el alcalde Darwin Cáceres, durante una visita de supervisión a los trabajos que se van realizando en los diferentes sectores indicó, que estas labores, estaban siendo llevadas a cabo en un esfuerzo articulado entre las el Ejecutivo municipal y Regional; y el poder popular.

"Aquí estamos en el marco de la prevención en compañía de nuestros habitantes, haciendo lo que es el retiro de parte de la sedimentación que trajeron las lluvias para esta zona, cabe destacar que parte de las vías han sido afectadas. Sin embargo, gracias a Dios y a la prevención que hemos estado poniendo en marcha en la jurisdicción, no tuvimos inundaciones. No obstante, seguimos trabajando de la mano con el pueblo. Agradeciendo a Dios, por todas las cosas y porque la naturaleza en nuestro municipio no causo mayores estragos; estuvo controlada", aseveró el burgomaestre.

De la misma forma, Cáceres indicó que a la par de todas estas tareas, en el Rincón Alemán del eje Este de Aragua, se han venido realizando trabajos para reforzar los servicios públicos, tal y como lo exige el Presidente Nicolás Maduro, en las siete líneas a seguir en cuanto a los servicios primordiales.

"Estamos trabajando con lo que es la recuperación de pozos para conseguir que el agua llegue como debe ser a todo nuestro municipio. Debemos seguir laborando, sirviendo en medio de una pandemia, en medio de una guerra económica y de un bloqueo infernal, para mantener a nuestros ciudadanos", dijo el mandatario.

Por otro lado, también hizo referencia a las labores que en conjunto con la empresa del Estado Corpoelec, han venido realizando con el alumbrado público en las diferentes calles y avenidas de La Colonia Tovar, tomando en cuenta la sensación de seguridad que todos necesitan.

Finalmente, Darwin Cáceres, alcalde de Tovar, hizo un llamado a los pobladores a tener tolerancia, puesto que poco a poco se están solventando las diferentes dificultades.

DANIEL MELLADO | elsiglo

