Oposición aragüeña se concentró en la plaza del estudiante

Dirigentes de varios partidos políticos adversarios al Gobierno Nacional, liderado por Nicolás Maduro, se reunieron ayer en la conocida Plaza del Estudiante, ubicada en la avenida Ayacucho de Maracay, municipio Girardot, para realizar el denominado Congreso Regional "Salvemos a Venezuela".

Dicha actividad fue anunciada por el opositor Juan Guaido, en el marco de los 210 años de la firma del Acta de la Independencia, para respaldar su propuesta de salvación nacional a través de una negociación política.

Con respecto al tema, el presidente de un Nuevo Tiempo en Aragua, "Pocho" Requena, señaló: "Podemos decir que, a 210 años de la gesta independentista, en Aragua eso no se ha logrado, ahora somos dependientes porque no estamos produciendo ninguno de los rubros que consumimos; importamos gasolina, no hay gas, aunado a eso el problema de las vacunas es uno de los principales problemas del país".



"Hoy tenemos y hacemos un acuerdo nacional con la Asamblea Nacional legítima, para ejercer una gran presión y exigir elecciones libres y la colocación de vacunas a todos los venezolanos", agregó.

Por su parte, el dirigente de Acción Democrática, José Trujillo, destacó: "Queremos libertad y más democracia, por eso insistimos en mantener la unidad, nadie solo puede combatir esta pandemia que está sufriendo los venezolanos. Si queremos salvar a Venezuela hay que hacerlo de manera unitaria, la nación nos necesita, debemos mantener la unión para conseguir la libertad y la democracia".



Igualmente, Liz Carolina Jaramillo, dirigente de Primero Justicia, comentó: "Estamos concentrados luchando nuevamente, igual que hace 200 años, para recuperar nuestra libertad e independencia, nuestro derecho al poder del voto, que las vacunas sea un hecho, para que la inmunización sea un hecho en los venezolanos. Debemos recuperar igualmente la democracia, vale la pena luchar por Venezuela".



Cabe destacar que actividades similares se llevaron a cabo paralelamente en todo el país, atendiendo el llamado de Juan Guaido, como un refuerzo de su propuesta de busca de un acuerdo de salvación nacional.

JOSE CARPIO G | elsiglo

