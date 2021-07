El historiador Omar Hurtado Ragudsen destacó este domingo, en el programa Aquí con Ernesto Villegas, que el Proyecto Bolivariano de una América unida, no le interesa al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), pues ellos apuntan a mantener los países del Sur del continente sometido, disgregado y fracturado.

Loading...

Foto: Referencial

"Por qué le interesa al Secretario de Defensa de EE.UU. hacer una visita relámpago a Colombia, el Director de la CIA, una vista relámpago a Guyana, a Brasil, porque le interesa apuntalar a la posible quiebra del proyecto bolivariano, porque una América independiente, libre soberana, autónoma no le interesa a la hegemonía del norte ", destacó en la entrevista transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

"A esa gente no le interesa una América unida como la proclamó Bolívar, como la rescató Chávez. A ellos no les interesa que gane Castillo (en Perú), a ellos no les interesa que resurja Lula (en Brasil), a ellos lo que les interesa es un Perú sometido, un Brasil disgregado, a ellos lo que les interesa es una Colombia fracturada internamente ", subrayó Omar Hurtado.

Asimismo, el historiador destacó que el presidente Chávez rescató "lo más hermoso de la última proclama de Bolívar, y como él dice: "si mi muerte contribuye a que cesen los partidos", en términos de fracción, de sectores en pugna "y se consolide la unión, entonces bajaré tranquilo al sepulcro", Chávez rescató la parte importante, lo sacaremos del sepulcro a partir de su pensamiento, de su obra de su proyecto continental y consolidaremos la unión", describió.

Agregó que él, y los que creen en el proyecto Bolivariano se diferencian cualitativamente de quienes los adversan y los etiquetados "sin fundamento de que nos quedamos en el pasado en que sí creemos en que el proyecto bolivariano tiene plena vigencia".

Destacó que Venezuela, país emergente, "país en términos de continente, Bolívar lo dijo: la patria es América, así como en 1821, en la Batalla de Carabobo, hoy en 2021 está hablando de un nuevo lenguaje, un lenguaje inclusivo para diferenciarse de una historia excluyente que es la que hemos tenido hasta ahora ".

Hurtado expuso que ese lenguaje inclusivo coloca al pueblo en primer lugar, "no solamente en Venezuela, en América, sino en el mundo; veamos lo que está ocurriendo en África, veamos lo que está ocurriendo en Asia, veamos lo que está ocurriendo en Europa , lo que esta ocurriendo en los EE.UU., es el pueblo que está tomando conciencia de la necesidad de la unión, pero además de eso, las grandes contradicciones del tigre herido que es el imperialismo en decadencia no se puede perder de vista, como Bolívar no perdió de vista las pretensiones del imperio español, las pretensiones de EE.UU., ni las ansias hegemónicas de Gran Bretaña ".

Aseguró que EE.UU., se ha declarado en contra de la revolución bolivariana porque necesitan los recursos de nuestros suelos, como el petróleo, el coltán, al bauxita, les interesa una América sumisa, "pero Bolívar habló de la necesidad de una América independiente , y por ello nosotros hablamos de una américa unida ", finalizó.

AVN

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...