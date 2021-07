"Eliminación de protectores debe ser de inmediato"

Ante los anuncios por parte del presidente Nicolás Maduro según los cuales, luego de los próximos comicios nacionales, procederá a eliminar la figura de los protectores, en aquellos estados ganados por la oposición, Clever Lara, secretario nacional de organización del partido Acción Democrática, realizó una evaluación positiva del anuncio.

El dirigente adeco celebró este tipo de decisiones, que alimentan la ruta constitucional, y cuyo anuncio representa el reconocimiento de que fue un error.

"La Constitucional no establece eso, y aplaudimos la eliminación, pero no que sea a partir del 21 de noviembre, sino que sea eliminado de inmediato de aquellas zonas donde el gobierno no salió electo, por eso estamos de acuerdo, pero que sea de inmediato", precisó.

REGRESO AL VOTO

Lara manifestó que desde la militancia adeca celebran dicha decisión, así como la participación en democracia de los factores de oposición que, hasta hace poco estuvieron en contra del voto.

"Estos factores de oposición que una vez llamaron la abstención y ahora reconocen que teníamos razón y que la ruta es la electoral, el voto es la única manera de quitar al gobierno, destronarlo de esta nefasta gestión, y para ello debemos participar en todas las elecciones venideras", indicó Clara.

Asimismo, el secretario nacional de organización de AD recalcó que en el año 2020 se les cuestionó cuando decidieron participar en las elecciones parlamentarias, "dijeron que supuestamente estamos vendidos al régimen solo por participar, pero resulta que a Dios gracias entendieron que la ruta es la electoral".

Lara señaló que todos los ciudadanos y organizaciones políticas deben participar en los comicios, cada quien con su tarjeta, "estamos en busca de un consenso y así poder presentar un candidato unitario y en alianza, despojándonos de ambiciones personales y así salir con un candidato y enfrentarnos al oficialismo y poder derrotarlo".

De igual forma, destacó que confía en que se puede derrotar al oficialismo si se realiza en alianza, "todos unidos podemos hacerlo, y tenemos que hacer lo posible para que nuestros alcaldes y gobernadores salgan electos, es importante salir a participar para poner nosotros los gobernantes".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

