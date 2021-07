Luego del intenso aguacero que se prolongó por más de 10 horas en la entidad aragüeña, los habitantes de Francisco de Miranda y Paraparal sufrieron lo que ellos llaman "las ya acostumbradas abnegaciones", además de que pasaron otra noche de terror producto del coletazo del huracán Elsa.

Ante tal situación, el alcalde del municipio Linares Alcántara, Alexis Zamora, abordó la crisis generada por esta madrugada de incesante lluvia y detalló las acciones preventivas y de salvamento.

"Hemos hecho seguimiento a las lluvias que se han prolongado desde más de 9 horas, tenemos desplegados los equipos para mitigar la situación haciendo evaluaciones, destacando que está operativo 75% del sistema del rebombeo de las zonas, ya que debido a una falla del tubo marginal que conduce las aguas fluviales de la zona metropolitana de Maracay, afectó el sector de la Lagunita y el sector 3, en una mínima condición".

"Nos encontramos en los trabajos para el encendido en un 100% de las bombas debido a una falla mecánica que se presentó en uno de los motores del sistema de rebombeo, para dragar la zona de Paraparal, en algunos de sus sectores", precisó Zamora.

Igualmente dio a conocer las zonas más afectadas en la comunidad de Francisco de Miranda, destacando 9 sectores con afectaciones, "puntualmente en la Lagunita, Caño Colorado en el sector de Guaruto, con la parte norte del municipio en Santa Rita, a la altura de la comuna Gran Cacique, batalla Santa Ines, entre otros".

Añadió que en la parte de Paraparal, las zonas afectadas son poligonal A, B, Estrella Naciente, para un estimado de 28% de afectación aproximadamente.

NOCHE DE ANGUSTIA EN LA LAGUNITA

En este sentido, los residentes del sector la Lagunita de Francisco de Miranda relataron que las lluvias comenzaron a las 10 de la, prolongándose hasta horas de la madrugada de ayer. Por tal razón, muchas de las familias afectadas fueron evacuadas en transportes improvisados por los mismos vecinos.

Tal fue el caso de Génesis Vegas, quien señaló: "en mi caso me vine corriendo porque conozco la situación que se presenta en este sector, porque necesitaba evacuar a mis hermanos y mi madre que sufre de asma, esto es un problema desde hace muchos años, cada vez que llueve los habitantes viven debajo el agua".

Por su parte, José Coronado indicó que "a las 6 de la mañana empezamos a sacar a la gente de sus casas, esta situación empezó a presentarse a las 11 de la noche del jueves, y nos coordinamos para avanzar con la evacuación de las personas".

De esta misma manera, Richard Nieves aseveró: "Nosotros siempre vivimos en ese desespero cuando llueve, como es bien sabido cada vez que llueve es la misma situación, el desagüe que hicieron fue un trabajo mal hecho y estas son las consecuencias que estamos padeciendo".

SIN PEGAR UN OJO

Los residentes del sector comentaron que desde las 8:00 de la noche del jueves ningún habitante ha dormido debido a sus previas experiencias con las abnegaciones.

Con respecto al tema, Vicente Emilio Muñoz resaltó que, "aunque no tengo una noción del tiempo clara, sé que no he dormido nada porque en horas de la noche me sacaron de la casa porque podía ahogarme, eso es cada vez que llueve, unos vecinos me sacaron de la casa, estoy en casi inválido por una prótesis en la cadera y para rematar me fracturé el brazo, vivo solo".

Igualmente Freddy Padilla comentó: "Desde las 6:00 de la mañana estamos sacando a las personas de sus casas, no hemos dormido porque ya a las 12 de la noche las calles estaban llenas, todos en vigilia, sin pegar un ojo".

Padilla agregó que el problema que se presenta en la comunidad es que se genera una especie de embudo, porque toda el agua que viene de otros sectores como Santa Rita y La Morita y zonas circunvecinas reposan en el sector La Lagunita.



Sergio Véliz, dirigente vecinal de La Launita, aseguró que las lluvias afectaron a 8 calles de la comunidad.

"La afectación desde el día de anoche incluye 8 calles de sector, con un aproximado entre 80 y 85 familias afectadas, entre adultos mayores y niños. Estamos tratando de sacar a las personas y colaborando lo más que se pueda en la evacuación, en un primer plano de emergencia, y pasar conjuntamente con las autoridades del municipio a completar las acciones urgentes".

Cabe destacar que la bomba de achique de la comunidad de La Lagunita se encontraba encendida, con la finalidad de bajar el nivel del agua de más de metro y medio de altura.

HABITANTES DE PARAPARAL SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Por otra parte, los residentes del conocido sector Paraparal, resaltaron que las lluvias empezaron a inundar las calles de la comunidad a las 11 de la noche, lo que vino acompañado de un apagón.

En este sentido, Armado Castillo recalcó: "Esto no es primera vez, ya es una costumbre cuando las lluvias son constantes, esta situación se repite a diario, en otras ocasiones ha sido más fuerte porque se han perdido enseres y nadie nos ha respondido por eso y para completar se va la luz".

De esta manera, Beatriz Rodríguez acotó: "estamos desde la 1 de la mañana sin luz, a medida que llueve, el agua está ganado más espacios y ya va a más de la mitad de la avenida principal. Estamos con el temor de que si sigue lloviendo volvamos a la misma situación del año pasado, a mediados de septiembre".

Por su parte, Karla Ortega indicó: "Por el momento no ha se ha metido el agua a las casa pero si sigue el mal tiempo y las lluvias, no dudamos que esto suceda porque ya es una constante cuando esto pasa, por el momento no hay luz y quién sabe hasta qué hora se prolongue este problema".

Otras de las situaciones que están afectando a los habitantes de Paraparal es la carencia de gas doméstico, lo que se suma a la crisis que enfrentan desde anoche.

Al respecto, Nelly Lozada aseveró: "Si esta situación se sale de las manos vamos a estar doblemente afectados porque las bolsas del Clap tiene aproximadamente 8 meses que no llega a los familias, además tuvimos que abandonar las casas para cocinar afuera a leña, porque el combustible doméstico no llega desde hace tiempo".

Asimismo indicó, "estamos como quien dice a la expectativa de qué puede pasar con nosotros, no hay luz, no tenemos gas, no hay bolsas de comida desde el mes de diciembre, y para completar el nivel del agua está creciendo progresivamente y corremos el riesgo de inundarnos nuevamente".

Finalmente, los habitantes de ambos sectores inundados del municipio FLA hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que se avoquen a los casos más críticos y reubiquen a las familias que sufren los estragos de las lluvias todos los años.

Alcalde Alexis Zamora:



"Trabajos de prevención mitigaron afectaciones"

El alcalde del municipio bolivariano Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, ofreció un balance ante las recientes precipitaciones acaecidas en la entidad las cuales ocasionaron afectaciones leves en los sectores La Lagunita de la Comuna Francisco de Miranda y en Paraparal, parroquia Monseñor Feliciano González.

En tal sentido, la primera autoridad civil linarense manifestó que, "desde horas temprana se ha realizado el seguimiento a la eventualidad de las lluvias acontecidas durante un aproximado de 9 horas las cuales afectaron parte del municipio Francisco Linares Alcántara, puntualmente en los sectores La Lagunita y Paraparal, hasta ahora se han desplegado los equipos para mitigar dicha situación, seguimiento y evaluación de la zonas afectadas".

Asimismo, el Alcalde destacó, "contamos con el 75% del sistema de rebombeo de la zona activo, ya que debido a una falla en el tubo marginal que conduce las aguas pluviales de la zona metropolitana de Maracay, afectó considerablemente el sector La Lagunita y algunas partes del sector III de Francisco de Miranda".

Del mismo modo, enfatizó que el personal de la Alcaldía se encuentra desplegado trabajando para completar el 100% del encendido de los motores del sistema de rebombeo, "luego del trabajo continuo que se realizó durante el Plan pre-lluvias se presentó una falla en uno de los cuatro motores, en este sentido, se está trabajando en pro de maximizar la capacidad de trasegado en dichos puntos".

El mandatario municipal informó que "en Paraparal, de 9 sectores solo se presentó una afectación en Estrellas Nacientes, Poligonal A, Poligonal B, es decir un 28% de afectación en la zona, igualmente en la parroquia Francisco de Miranda, de 9 sectores que hacen vida en la zona solo se vio afectada La Lagunita, sin mayor incidencia en cuanto a la parte norte del municipio, en la parroquia Santa Rita se presentaron algunas afectaciones leves por anegación a la altura de la Comuna Gran Cacique Coropo y en sector Batalla de Santa Inés de la Comuna Alexis Caro".

Finalmente, Zamora recalcó que seguirán trabajando en el despliegue durante la primera fase, atendiendo la situación de manera articulada con el gobierno regional, a cargo del gobernador Rodolfo Marco Torres, en pro de garantizar el buen vivir del pueblo en esta temporada de lluvia que año tras año afecta a diversas zonas de la jurisdicción.

JOSE CARPIO G | elsiglo

