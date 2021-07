Más de 12 horas de lluvia generaron angustia en El Limón y La Candelaria

Más de 12 horas continúas de lluvias mantuvieron en zozobra a los habitantes de El Limón y La Candelaria, municipio Mario Briceño Iragorry, zona donde siguen vivas las angustias vividas el año pasado con el desbordamiento del río.

Loading...

La desesperación invadió a las personas, quienes aseguraron que al caer la primera gota de agua comienzan a pedirle a Dios para que no se desborde el río y ocurra otra eventualidad, en la que vuelvan a perder enseres y hasta seres queridos.

En un recorrido realizado por algunos sectores como Caja de Agua, Los Capuchinos, Niño Jesús y La Candelaria, se puedo apreciar a las personas desde las puertas de sus casas, atentos por si se presentaba alguna emergencia.

Carlos Hernández nos comentó que la situación es desesperante para todas las personas que allí habitan. "No es nada fácil vivir a la expectativa cada vez que comienza a llover, es como un trauma por todo lo que nos ha tocado vivir con estas dos tragedias, donde yo perdí hasta un familiar".

Mencionó que hasta que las autoridades municipales han hecho un trabajo con la maquinaría, pero con lo único que no han podido lidiar es con el miedo que causa en todos nosotros la lluvia.

COMENZÓ A LLOVER A LAS 9:30 PM

Por su parte, María Eugenia Mercado, del sector Caja de Agua, narró su preocupación por las horas continuas de lluvia. "Comenzó a llover a las 9:30 de la noche y allí comenzó nuestra agonía, pendiente de que no se desbordara el río, nos asomábamos a cada rato, pendiente de cualquier emergencia. Gracias a Dios la electricidad no ha fallado, son las 10:00 de la mañana y sigue lloviendo, esperemos que en el transcurso del día no ocurra más nada".

MANTENIMIENTO A TIEMPO

Mientras que Enrique Castillo señaló que "en esta oportunidad el agua no subió tanto como la vez pasada, sin embargo, la preocupación en todos nosotros es que en cualquier momento se desborde y tengamos que vivir por tercera vez un hecho tan transcendental, que marque nuestras vidas".

Al mismo tiempo recalcó que es importante que las autoridades realicen los trabajos de dragado con tiempo, de ríos y canales, para evitar que una llovizna o un fuerte aguacero como el que se presentó anoche por el paso del ahora huracán Elsa por la fachada caribeña de Venezuela.

MIENTRAS MÁS LLUEVE MÁS INSEGURA ME SIENTO

Así mismo Mayra Matos comentó que cada vez que llueve, la angustia se apodera de los vecinos. "Mientras más llueve más inseguro nos sentimos, tenemos el temor de que pueda pasar algo malo y comenzamos a rezar y a encomendarnos a Dios".

Señaló que lo que más le preocupa es que la lluvia ha sido constante durante toda la noche y parte del día. "Dios no permita que pase algo malo, que la Sangre de Cristo nos cubra y que deje de llover".

EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO MUY SEGUIDO

Para finalizar, René Marín añadió que el clima está cambiando muy seguido, lo que genera ciertas reacciones naturales. "Pasó toda la noche lloviendo y en lo que va del día parece que no va a parar, confiemos en Dios que nada malo va a pasar. Igual hago un llamado a las autoridades para que tomen las medidas preventivas".

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...