Los habitantes y transeúntes de la calle Negro Primero ubicada en La Victoria, municipio Ribas, denunciaron una vez más las penurias que están pasando a consecuencia del mal funcionamiento de los principales servicios públicos, como lo son alumbrado público, contenedores de basura en mal estado y por si fuera poco deficiencias en la distribución de agua por tuberías.

Y es que según la opinión de los afectados, pese a que esta es una vía que se encuentra casi en el centro de la ciudad, en la actualidad muestra un aspecto que deja mucho que desear, donde el deterioro y la falta de mantenimiento han sido los factores denominadores durante por lo menos ocho años, a la hora de definir el sitio.

En este sentido, los vecinos de los edificios cercanos informaron además, que pasadas las 6:00 de la tarde eben encerrarse en sus apartamentos o residencias, pues les da pánico transitar por las calles debido a la falta de iluminación, que ha traído consigo el incremento de la inseguridad.

Carmelina Martínez vive en las adyacencias de la zona y enfatizó que cuando regresa de hacer alguna diligencia y se le hace tarde puede observar como la calle a pesar de que es transcurrida, ya se comienza a observarse oscura y solitaria, por lo que vive como reza el dicho "con el Jesús en la boca".

"Por aquí no es que se registren muchos hechos delictivos, pero últimamente he escuchado mucho de robos, no sé si es porque el confinamiento hace que las calles estén más solas por la noche. Vivimos tensos y encerrados, así no se puede", indicó.

Del mismo modo, varios ciudadanos que asiduamente toman la vía, expresaron que el hecho de que las calles permanezcan a oscuras contribuye a que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas.

"Los choros se sienten como en su casa por aquí, no hay nadie que les dé un parado, ya no sabemos a quién recurrir, pues ciertamente hacen recorridos de patrullaje por la pandemia, pero estos no parecen asustarlos y siguen robando a todo aquel", dijo Ulises Camacho.

Por otro lado, se conoció que este no sería la única dificultad con la que tienen que lidiar, ya que también la vialidad se encuentra en pésimas condiciones, obligando a los conductores a reducir la velocidad y hasta dejar de pasar por la calle.

"Son muchas las denuncias que hemos hecho por la gran cantidad de huecos que hay, pero estos llamados quedaron en el olvido, porque no han venido ni siquiera a verificar el problema, ni ahorita que se supone que están en campaña", aseveró Camila Mendoza.

Igualmente, Mendoza mencionó que en la zona no ven agua por tuberías desde hace más de tres años, lo que los mantiene recurriendo a las tomas de agua cercanas diariamente para poder realizar los quehaceres del hogar.

Ante este panorama, los residentes reclaman a la municipalidad la solución para estas dificultades que no les permiten llevar una vida tranquila, de igual forma solicitaron a las autoridades correspondientes que se incremente el patrullaje policial.

DANIEL MELLADO | elsiglo

