Entre la confianza y el escepticismo abordan tema sobre vacuna Abdala

En los últimos días, varias han sido las posiciones sobre la vacuna de emergencia Abdala, entre el que ha destacado el juicio de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, quien ha afirmado que los venezolanos no pueden ser "utilizados como ratones de laboratorio", a propósito de la compra de 12 millones del prototipo del mencionado biológico de producción cubana.

Sobre "Abdala" son muchos los señalamientos -incluso ataques- que se han escuchado, desde "ensayo de experimento", hasta "prototipo" y "aspirante de vacuna", situación que por un lado está provocando duda en la población, aunque otros aseguran que la dosis cubana, como otras vacunas contra el Covid-19 también pueden ir ganando confianza paulatinamente, ya que puede ser una de las más efectivas de las desarrolladas hasta ahora contra el coronavirus.

Alexander Olivo precisó que el Gobierno nacional ha comprado una gran cantidad de vacunas cubanas que hasta el momento no se ha comprobado su efectividad. "El Estado no ha ofrecido suficiente información sobre los componentes de Abdala, entonces no se puede tener confianza al respecto. Me coloqué la primera dosis de Sputnik V, pregunto entonces, es contraindicado dejar que me inyecten la dosis que elaboraron en la isla. Esas son preguntas que debe responder el Gobierno, para ganar confianza", expuso.

Olivo recordó las palabras de la presidente del CEC, "no somos ratones de laboratorio", por lo que aseveró que como ciudadanos "merecemos ser respetados".

Para Julio Torrealba no hay mucha confianza en el biológico cubano. "Ese es un ensayo experimental, no tienen porque obligarnos a ponernos esa vacuna. No dejaré que me la coloquen, porque mi vida puede correr peligro", apuntó.

Torrealba dijo que apoya a las organizaciones que tienen una postura ante la actuación del Gobierno nacional de comprar la dosis caribeña. "Abdala no cumplió con las fases que exigen las autoridades sanitarias en el planeta, incluso, no ha sido aprobada por la OMS, por algo será", recalcó.

Joel Castillo fue muy preciso al respecto. "No hay suficientes resultados sobre la efectividad de la vacuna. Es sólo una prueba y ahora llega una cantidad al país para inmunizar a parte de la población. Las autoridades nacionales tienen que tener mucho cuidado, porque no sabemos que pueda ocurrir. Debemos pensar que todo saldrá bien, pero deben ofrecer los elementos para darnos esa certeza", destacó.

Oscar Ortiz piensa que como otras vacunas, Abdala tiene un inicio duro. "Todas las dosis, chinas, rusas, norteamericanas, alemanas, han sido criticadas cuando la lanzan al mercado, ojalá la cubana tenga esa eficacia como las otras. Sé que la OMS no la ha aprobado por varios procedimientos que debe cumplir, pero tenemos fe que pase las pruebas que sean necesarias", subrayó.

