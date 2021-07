El Contralor General de la República, Elvis Amoroso a través de una rueda de prensa informó que este 1° de julio, iniciará el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), correspondientes a los funcionarios de alto nivel y de confianza.

Loading...

La máxima autoridad del ente contralor enfatizó que, el proceso de la DJP iniciará el próximo 1° de julio y se extenderá hasta el 30, tiempo en el que los funcionarios de altos nivel y de confianza están en la obligación de realizar su declaración ante la sede de la Contraloría General de la República, "un total de 145.368 funcionarios están obligados a actualizar su DJP, dentro del lapso establecido", especificó.

Además señaló: "Los representantes de los poderes públicos, vicepresidencia, magistrados, rectores, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, presidentes de institutos autónomos y demás entes de la Administración Pública Nacional, deben realizar su DJP, sin excepciones", aclaró.

En ese orden de ideas, recalcó que la DJP es una herramienta que tiene el Estado venezolano para evitar los hechos de corrupción en la Administración Pública, y explicó que esta "se actualiza una vez al año o al finalizar sus funciones competentes al cargo de alto nivel o de confianza, a través la nuestra página web www.cgr.gob.ve o acudiendo a la Contraloría General de la República para ofrecer las respectivas orientaciones", aseveró el titular del órgano.

Amoroso subrayó que, la Ley establece sanciones severas para quienes no cumplan con su obligación, por lo que hizo un exhorto a los funcionarios a declarar, "los funcionarios que no cumplan con la DJP, serán sancionados en cumplimiento de la ley y, no podrán ejercer cargos públicos", resaltó.

Aseguró que, los funcionarios de elección popular que aspiran a alguna candidatura, también deben cumplir y actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio, por lo que se estará revisando que así sea. "Quienes violen la ley o se nieguen a declarar, no podrán ser candidatos en las venideras elecciones del próximo 7 de diciembre”, finalizó Amoroso.

Caracas

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...