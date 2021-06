Cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y del gobernador del estado Aragua, G/D Rodolfo Marco Torres, el personal de salud del estado Aragua se mantiene desplegado en los centros de vacunación, a fin de continuar con la II fase del Plan Masivo de Vacunación contra la Covid-19, siendo uno de los centro habilitados el Instituto Regional de Deportes de Aragua, en donde la jornada se lleva a cabo de manera organizada y rápida.

Así, al realizar un sondeo con las diferentes personas que acudieron a vacunarse, en su mayoría expresaron su satisfacción por la "agilidad y organización" del proceso de inmunización.

CONVOCADOS AGRADECIDOS

Dinora Josefina Delgado, persona mayor de 59 años, expresó: "Estoy muy agradecida por haber sido convocada para recibir la primera dosis de la vacuna. Es importante vacunarse por el bien de todos, por lo que también agradezco el esfuerzo que hace el Gobierno venezolano para vacunar a la población".

De igual forma, calificó el proceso como "rápido, ágil y organizado", así que, "los invito a vacunarse, no tengamos miedo, el próximo a contagiarse puedes ser tú o algún familiar", insistió, al tiempo que instó a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad.

Por su parte, Anarelis Planchez, declaró que en este operativo había "mucha organización...en una oportunidad me pregunté cómo se iba a manejar esto allá adentro y me encantó el orden que hay para vacunarse, me parece importante que el Gobierno esté atento en tomar esta prevención para beneficio de la población", destacó.

De igual forma, Ana Padrón, calificó como "excelente" la jornada de vacunación, por lo que agradeció al Gobierno Bolivariano, "porque esta jornada es necesaria para ganarle la batalla al Covid-19... los invito a que acudan, porque el Covid -19 no es un juego, es una verdad que nos amenaza a todos, nadie escapa de este terrible flagelo", expresó.

Stefani Ventura, mujer embarazada con más de 20 semanas de gestación, comentó que "es muy importante vacunarse, sobre todo para la mujer embarazada", relató que al inicio de la cuarentena fue contagiada por la Covid-19, "para ese momento estaba amamantando a mi primer bebé, no es nada fácil lidiar con el malestar y tu hijo en el pecho, pero hoy agradezco el hecho de poder sido tomada en cuenta para la inmunización", recalcó.

En el mismo contexto, Ventura aseguró que se asesoró antes de recibir la vacuna "y pude investigar que a partir de las 14 semanas de gestación se le puede colocar la vacuna a las mujeres embarazadas, sin ningún inconveniente, hay que tomar conciencia de eso, tomar como prioridad a las mujeres en gestación, yo me registré en la página del Ministerio de Salud para solicitar mi vacuna, consulté con mi ginecóloga si tenía algún riesgo y ella me dijo que no tenía ningún tipo inconveniente para recibir la vacuna", comentó.

Por último, al señor Gaciliano Uzcátegui, le pareció bastante rápido el proceso de vacunación, "están bastante organizados, siento que las personas deberían venir a vacunarse, las que no han recibido su mensaje, pueden registrarse en la página del Ministerio de Salud, el Covid-19 no es mentira, es una verdad que está acabando con la población y la única esperanza son estas vacunas", manifestó.

