"F9" logró el mejor estreno en cines de EEUU desde el 2019

"F9", la novena entrega de la saga "Fast & Furious", recaudó este fin de semana 70 millones de dólares en los cines de EEUU, lo que supone el mejor estreno desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en el 2019.

La película de acción protagonizada por Vin Diesel y John Cena era la gran esperanza de los cines para la temporada de verano, después de pasar más de un año cerrados por la pandemia y una tímida reapertura que no lograba encontrar un "taquillazo" que confirmara la vuelta a la normalidad.

Los 70 millones que "F9" facturó en su primer fin de semana en el mercado norteamericano (que agrupa a EEUU y Canadá) se suman a los más de 300 millones que ha recaudado en el resto del mundo, aún a falta de estrenarse en varios países europeos como España e Italia.

Además, el dato de "F9" se aproxima a los niveles anteriores a la pandemia; la octava entrega de la saga recaudó 98 millones de dólares en su estreno de 2018 y la película derivada que se lanzó en 2019, "Hobbs & Shaw", ingresó 60 millones.

"Fast & Furious" es ya la quinta franquicia más exitosa del cine, apuntó el portal especializado Box Office Mojo.

Entre el resto de títulos, "A Quiet Place Part II" se perfila como una de las cintas más rentables del verano; en su quinta semana en cartelera se mantuvo como segunda opción y sumó 6,2 millones de dólares para una recaudación total que ya supera la los 130 millones.

"The Hitman's Wife's Bodyguard", la comedia de acción que cuenta con la participación de Salma Hayek y Antonio Banderas, bajó a la tercera posición con 4,9 millones después de liderar el fin de semana anterior.

La opción preferida del fin de semana para el público infantil fue "Peter Rabbit 2: The Runaway", que logró otros 4,8 millones de dólares, por encima de "Cruella" (3,7 millones); una cinta que continúa llevando público a las salas a pesar de que puede verse en la plataforma Disney+.

No corrió la misma suerte "In The Heights", el musical escrito por Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), que bajó a la séptima posición en su tercer fin de semana, por debajo de lo último de "The Conjuring".

Son muy malas noticias para el proyecto, una de las mayores apuestas de Hollywood por el público latino, que ha sido aclamado por la crítica y que puede verse gratuitamente con la suscripción a la plataforma HBO Max.

EFE

