A pesar de que el sector transporte no está en la obligación de aceptar divisas para cancelar sus servicios, en la actualidad muchos conductores se han visto en la obligación de hacerlo, debido al panorama que viven los usuarios a la hora de conseguir efectivo, así lo informaron transportistas del eje Este del estado Aragua.

Loading...

Y es que para nadie es un secreto, que ahora mismo conseguir el papel moneda nacional se ha vuelto "cuesta arriba" para los ciudadanos, es por ello que el uso de los "verdes" se ha posicionado y a muchos colectores no les ha quedado más opción que aceptarlos, para poder obtener las ganancias necesarias.

Con respecto al tema, Carlos Torres, colector de La Victoria, aseguró que las líneas que hacen vida en la jurisdicción siguiendo las directrices de las autoridades, no están recibiendo las divisas. Sin embargo, hay quienes en vista de la situación deben hacerlo.

"Ahorita las personas están manejando más los dólares que el propio bolívar, en mi caso trato de no hacerlo, porque podemos tener sanciones, pero a veces es meramente necesario, porque no sólo nos favorecemos al tener pasajeros, sino que también en muchos casos, los repuestos y el combustible lo debemos cancelar en divisas", dijo Torres.

De acuerdo con lo opinado por Torres, Gregorio Zerpa agregó: "Sabemos que no debemos aceptar los billetes de moneda extranjera, pero realmente en ocasiones lo debemos hacer. Lo que tratamos es de pagarlos según los precios de página, para no tener inconvenientes con los usuarios. Y de esa forma mantener las ganancias. Claro está actualmente, es poco lo que las personas lo están haciendo, con respecto a los meses anteriores, presumo es porque lo cajeros están dando más plata, pero es lo que he podido visualizar".

En este sentido, esta parte del gremio de transportistas aseveró que una de las salidas más idóneas es que las autoridades tratarán de posicionar en las mentes de los ciudadanos el bolívar, todo esto tomando en cuenta que también debe haber más efectivo en las calles de manera de ir desvaneciendo la presencia del dólar.

"Es importante que poco a poco como se ha venido haciendo comience a salir más el efectivo en bolívares, para que así los ciudadanos los tengan y puedan ir dejando a un lado los dólares. Sabemos, que es un poco forzado por la costumbre, pero es necesario", dijo Carlos Pérez.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...