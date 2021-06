Representantes de la oposición venezolana e integrantes del Frente Amplio en la entidad Aragua, denunciaron que con la llegada de la pandemia del Covid-19 al país, un aproximado de 5 mil trabajadores de la economía informal se quedó sin trabajo.

Loading...

Destacaron que por el tema relación al esquema de 7 + 7 aplicado para evitar la propagación del virus, no pueden trabajar en las calles como lo realizaban anteriormente.

Al respecto, Luis Ortega denunció que el trato a los conocidos buhoneros no ha sido el correcto, "somos personas que necesitamos comer y este Gobierno lamentablemente lo que hace es apretarnos cada día más".

Resaltó que aunque han colocado varias denuncias, hasta la fecha no han obtenido ninguna solución, "el problema principal es que a nosotros nos recogen y nos meten en cualquier jaula, no tenemos opción a venta de esos locales que se nos asignan, y además nosotros debemos estar en las calles, pero ni en semana flexible nos permiten trabajar".

Ortega indicó que en el Terminal de Pasajeros del municipio Girardot fueron ubicados en una zona que no les genera ningún tipo de ingreso, "nos metieron en un hueco donde no se vende nada y nosotros vivimos del día a día, allí no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la directiva, y lo más grave es que nuestras familias son las que se encuentran pasando trabajo".

Por último, es importante mencionar que los trabajadores de la economía informal se mantienen a la espera de alguna respuesta por parte de las autoridades competentes, ya que destacaron que el poco ingreso que perciben no les he suficiente para costear sus gastos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...