Aunque se dice que una de las carreras mal pagadas es el periodismo, son muchos los profesionales de esta área que aseguran que ejercerla deja muchas satisfacciones, sobre todo en aquellos casos donde son las voces de aquellas personas que tienen una necesidad y necesitan ser escuchadas.

Loading...



Por eso hoy Día del Periodista se le rinde tributo a estas generaciones que han salido a patear calle, sin importar las dificultades que se les pueda presentar en el camino, con tal de llegar a cubrir la noticia y mantener informado a los lectores.

Ya que desde 1964, en homenaje a la primera edición del Correo del Orinoco se celebra todos los 27 de junio el Día Nacional del Periodista.

En el caso del edificio azul ha sido la casa durante 48 años de un sinfín de destacados periodistas que han dejado huella en el mundo de la comunicación social, por eso en la actualidad no es la excepción, ya que pese a las vicisitudes siguen guerreando por demostrar de lo que están hechos.

CRECÍ ENTRE PERIODISTAS

José Rafael Carpio González, el popular "Pepe del Periodismo" como lo conocen todos sus amigos y compañeros, con 10 años en el ejercicio del periodismo, decidió estudiar comunicación social porque su mamá era asistente de un departamento de prensa en el estado Guárico. "Crecí en ese mundo, me gustó y ahora vivo de ello".

Además indicó, "me gusta lo que hago y por eso ejerzo mi profesión, con empeño y mística al servicio de quienes necesitan que sus necesidades sean reflejadas, con la esperanza de que sean solucionadas, sin duda alguna la mejor profesiónn aunque mal paguen como dicen por ahí".

MI PAPÁ ES MI INSPIRACIÓN

Para el comunicador social Héctor Rafael Briceño Briceño, egresado de la Universidad del Zulia en el año 1997, fue su padre, el reconocido periodista Héctor Briceño, quien lo inspiró a estudiar esta carrera, además del escritor Fabricio Ojeda y su libro "Murió por la verdad y la justicia", y los relatos de un grupo de periodistas acerca de la "Masacre de Yumare" en 1985, leer esos libros a los 12 años de edad, marcó un precedente en mi vida.

Briceño señaló que son muchas las anécdotas y experiencias que le han tocado vivir en estos 27 años de carrera.

"Lo que más me marcó fue cubrir los hechos del 11 de abril del 2002, que se registraron en ese momento en la ciudad de Caracas, fue un aprendizaje más en mi carrera, estando en esta casa editora".

Además de ejercer el periodismo de calle, Briceño comentó que también ha tenido la oportunidad de enseñar a otros comunicadores sociales, sus conocimientos.

"He sido docente en varias universidades donde se destacan La UBA, Politécnico Santiago Mariño, Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero también me he preparado para crecer a nivel profesional, soy Magíster en Ciencias de la Comunicación.

De igual forma, el reconocimiento a mi trabajo periodístico ha sido otra fuente de inspiración y satisfacción personal, entre ellos, Premio Hugo Montesinos otorgado por la Alcaldía de Girardot en año 2000, Diego Hurtado por la Gobernación de Aragua en el 2013 y en el 2019 el Consejo Legislativo también reconoció mi trabajo, todo lo que vaya sumando es como un incentivo para ser cada día mejor".

Resumiendo, "el periodismo no es sólo pasión. El periodismo es servicio, esfuerzo, humanismo, humildad... hay que internalizar el compromiso y las obligaciones que da esta profesión".

MI PASIÓN POR LOS DEPORTES ME LLEVÓ A SER PERIODISTA

A sus 26 años, Lino Hidalgo, un joven periodista recién egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, aseguró que los cambios en el ejercicio del periodismo han sido bastante profundos.

"Me gustaba más el periodismo de antes, porque se iba más hacia la parte investigativa, había más libertad para expresarse y publicar lo que realmente quieren las comunidades que muchas veces son vulneradas y acuden a nosotros para que seamos esa ventana donde los entes competentes le puedan solucionar".

Asimismo señaló que el periodismo deportivo fue lo que inspiró a estudiar la carrera de comunicación social. "Me gusta la Ingeniería Civil, pero no era muy bueno en matemáticas, entonces recordé mi pasión por los deportes y que me gustaba, además ya había estudiado teatro y eso me ayudó a decidirme. A medida que he ido ejerciendo, me he enamorado más de mi profesión, me gusta escribir y disfruto lo que hago".

SE APRENDE EN EL EJERCICIO

Para Jennilet Díaz, estudiante del Décimo Semestre de Comunicación Social, esta profesión se aprende ejerciendo. "Actualmente me desempeño como Operadora Web en este medio de comunicación y en este año son muchos los aprendizajes y satisfacciones que han hecho ver que sin duda alguna escogí la profesión adecuada".

Resaltó que el periodismo de calle es la esencia de cualquier periodista. "Cuando estás en la calle entrevistando a las personas y tienes la responsabilidad de plasmar lo que te dicen y con eso ayudarlos, es una sensación que no puedo explicar, pero que me llena de satisfacción. Agradecida con mi casa editora por la oportunidad".

DE LA INGENIERIA AL PERIODISMO

Gusmilis López tiene 7 años como periodista, a lo largo de su carrera ha ejercido en la radio, televisión, impreso e institucional, son muchas satisfacciones que me ha dado esta carrera, indicó.

"Yo decía que iba a estudiar ingeniería geofísica nunca comunicación social, pero en un curso para entrar a la Simón Bolívar me di cuenta que no servia para la ingeniería, en el liceo estuve en un club de periodismo y uno de audiovisual. Me cautivo la fotografía y la radio".

Cuando vi el pensum de periodismo, me gustó - dijo Gusmi- "Fue allí donde entendí que había nacido para esto. Me apasionaba y mis profesores decían que escribía muy bien, mis compañeros me escogían para los guiones, y así fue que entré al mundo fascinante de la comunicación, una profesión que aunque parezca fácil no lo es, mi reconocimiento a todos mis colegas que hoy al igual que yo celebran su día".

DEL DISEÑO A LA FOTOGRAFÍA Y AL PERIODISMO

Más de 18 años en medios de comunicación, le han permitido a Karla Trimarchi, alcanzar muchas satisfacciones, avanzar con buen pie en la búsqueda de la noticia.

"Estudié Diseño Gráfico, allí me enamoré de la fotografía y decidí estudiarla, lo que me permitió entrar a los medios de comunicación y conocer más de cerca el trabajo periodístico y terminé estudiando comunicación social y ya tengo 12 años de graduada".

Durante su carrera ha logrado obtener grandes logros profesionales, como el Premio Regional Diego Hurtado, mención impreso en el 2014, además de múltiples reconocimientos.

El mundo de la comunicación es maravilloso - expresó Trimarchi-, somos servidores públicos, una palestra para los más necesitados, "mi norte siempre es estar del lado de los más necesitados y de las causas justas".

"Esta carrera me ha dado grandes satisfacciones, sobre todo debo agradecer a mi casa, elsiglo que me vio crecer, ya que aquí comencé como fotógrafa y me dieron la oportunidad una vez graduada de comunicadora social, ejercer esta hermosa profesión, sin dejar a un lado a mi familia que siempre me apoya en todos mis sueños".

En los años que tiene como periodista son muchos los logros personales que ha obtenido dentro de este medio, ya que le ha permitido hacer grandes trabajos de investigación.

YO QUERÍA SER ABOGADA Y TERMINÉ SIENDO PERIODISTA

Por su parte, Mónica Goitia quería ser abogada, pero al último minuto cuando ya estaba en el proceso de inscripción, revisó algunos pensum y decidió inscribirse en la carrera de comunicación social y a medida que avanzaba en sus estudios se fue enamorando de la carrera.

Egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, comenzó a ejercer en el 2017. "Comencé haciendo mis pasantías en elsiglo y me gustó tanto que me quedé. Jamás imaginé que ejercería impreso porque siempre me gustó la parte audiovisual, pero así es el periodismo cambiante, por eso me esfuerzo cada día en ser buena en lo que hago".

"EL GALLO DEL PERIODISMO"

Teodoro González, "El Gallo de Periodismo" como lo conocen sus colegas en el mundo del periodismo, tiene más de 40 años en el ejercicio, ha trabajado desde institucional hasta periodismo de calle, siendo este último el que más le gusta ejercer.

"Para mí el periodismo siempre ha sido la mejor manera de expresarse, es lo que te permite pulirte en esta rama de la comunicación que todos conocemos como el periodismo de calle, que en resumidas cuentas te permite conocer la noticia de cerca y escribirla sin tanto protocolo para pedir la solución de cualquier problema en una comunidad, que es donde nace el verdadero periodista".

Agregó González que el periodismo es una actividad que tiene como fin recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar noticias relativas a la actualidad. Para obtener esta información, el periodista debe concurrir a fuentes que sean verificables, o bien a su propio testimonio.

"Si bien la base es la noticia, comprende también otros géneros como la crónica, entrevista, reportaje, opinión y documental. Periodismo es sinónimo de difusión de información, descripción e interpretación de la realidad, información de actualidad y de interés común documentada y difundida socialmente, precisión, perspicacia y rapidez en la información".

Los medios de comunicación son parte muy importante en la vida del ser humano, la tarea de definirlos ha sido difícil para los especialistas por la cantidad de nociones que surgen a su alrededor.

Sin embargo, se sostiene que los medios de comunicación tienen como finalidad informar y comunicar de modo masivo a una sociedad; en otras palabras, es el cauce mediante el cual, la información se obtiene, se procesa y es transmitida al público y es allí donde entra el rol protagónico del periodista que hoy celebran su día. Felicitaciones!

"EN EL LICEO ME ENAMORÉ DEL PERIODISMO"

El estado Aragua, en el área del periodismo ha "parido" grandes profesionales de la comunicación, nombrarlos a todos es algo difícil, pero una de ellas es la licenciada Irios Méndez.



Esta profesional de la comunicación social tiene más de 20 años como nosotros decimos "pateando calle", y hasta ahora el amor por esta hermosa profesión no ha mermado, por el contrario cada día sale a trabajar como si fuese el primer día.

"En esta profesión me he topado con diversas situaciones que me han fortalecido como profesional, por eso siempre salgo con las ganas de informar a la población y ser el canal para los que no tienen voz".

Esta experimentada periodista nos contó que fue en el liceo cuando tuvo su primer acercamiento en este maravilloso mundo, "cuando nos tocó hacer un periódico escolar, fue la primera vez que tuve contacto con esta profesión y puedo decir que en el liceo me enamoré del periodismo".

Desde allí esta comunicadora social con cuatro premios de periodismo municipales, dos en Zamora, uno en Lamas y otro en Sucre, tuvo la convicción de que esta iba a ser su carrera, pese a que desde pequeña quería estudiar Castellano y Literatura.

"La profesora que tenía en ese momento me dijo que yo era buena para escribir y aunque con esta profesión no nos hacemos ricos en la parte económica, si lo hacemos en cuanto a conocimientos, porque todos los días debemos estar al día en diversas áreas", señaló.

"LOS SUEÑOS HAY QUE TRABAJARLOS"

Como se ha dicho muchas veces, el estado Aragua tiene un imán para que las personas que llegan de otras latitudes se queden sembrado aquí, uno de estos casos es el reconocido periodista de sucesos, Luis Antonio Quintero.

Con una manera única de escribir los sucesos, quienes lo conocemos le decimos el gran "cuentero", porque ha hecho de su estilo el contar las historias de sucesos como si fuesen verdaderas novelas, para enganchar así a los lectores.

Este comunicador tiene 28 años de graduado y con una amplia experiencia en el periodismo impreso, pero en sus inicios trabajó en Mara Ritmo, Zuliana de Televisión, 101.1, diario Peninsular en Punto Fijo y desde hace 26 años ha estado en la gran familia de elsiglo.

Para Quintero no todo ha sido color de rosa, ya que fue criado en el campo, y es en cuarto grado cuando descubre un aparato mágico donde se escuchan voces (la radio), porque su maestra la llevó al salón de clases.

"Mi impacto fue tan grande que le pregunté a la maestra qué de donde salían esas voces y ella me contestó que eso era muy profundo de explicarme y yo siendo un campesino no lo iba a entender. Cuando llego a mi casa le comenté a mi mamá y ella me dijo que dentro de ese aparato se escondían pequeñas personas y mi inquietud fue tan grande que yo busqué la manera de abrir esa radio y lo que me conseguí fue con resistencias y cables. Luego hablé con el director de la escuela, quien fue quien me explicó que esos eran periodistas y me dijo que esa era una carrera muy difícil y le dije que yo podía porque ese iba a ser mi norte".

Aunque desde pequeño supo que iba a ser periodista, Quintero tuvo que atravesar muchos obstáculos en su vida para lograr su objetivo, a los 14 años tuvo un grave accidente que casi le cuesta la vida y que lo dejó un año hospitalizado y en silla de ruedas, pero su determinación fue tal que logró levantarse de ella y culminar sus estudios de bachillerato.

Su vida ha sido como una verdadera novela, como esas que escribe a diario, porque sin el apoyo de su familia presentó la prueba de la OPSU y quedó en la Universidad del Zulia, en la carrera de Comunicación Social.

Por eso hoy le dice a las nuevas generaciones "que lo importante es luchar por lo que uno quiere y así conquistar nuestros sueños, porque los sueños hay que trabajarlos".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...