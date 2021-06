Funcionarios de la Policía del estado Bolívar encontraron el cadáver de una mujer en el sector 11 de Abril de San Félix.

El cuerpo de la mujer estaba en el callejón Argentina del sector mencionado. De acuerdo con el reporte del cuerpo policial, la víctima estaba atada de las manos en la espalda y con diferentes heridas de balas que supuestamente hicieron unos hombres en una moto.

Según las características dadas por los funcionarios policiales, era una mujer de piel morena, de aproximadamente 1,60 metros. No tenía documentos de identidad, por lo que hasta el momento se desconoce su nombre. Según vecinos, no vivía en el sector y no la conocían.

El caso pasó a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por lo que se espera que en los próximos días se tengan datos sobre la identidad de la víctima.

De acuerdo con cifras extraoficiales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), con este se sumarían 13 feminicidios en el estado Bolívar en lo que va de 2021. Estos datos los toman en un monitoreo a medios de comunicación social en la región.

"Codehciu insta al Estado a registrar y publicar cifras sobre los hechos de violencia por los cuales las mujeres son víctimas, realizar un seguimiento e investigación de estos hechos, y a desarrollar programas de prevención sobre la VBG y sus consecuencias", exhortó la ONG en su informe sobre la violencia basada en género de 2020.

