Autoridades policiales de Colombia informaron que un hombre hirió con un cuchillo a un pequeño niño de 4 años de edad, de nacionalidad venezolana, a quien le ocasionó una cortada en sus genitales por haberse orinado en la cama mientras dormía.

Una tía del niño fue quien avisó sobre lo sucedido y la Policía del Atlántico busca al responsable de este hecho para que responda ante la justicia; el individuo es el padrastro del infante.

De acuerdo a las declaraciones de la pariente del pequeño, el niño se orinó la cama y el padrastro lo agarró, le restregó la cara en el orine y luego tomó un cuchillo y le cortó arriba en el miembro.

"Apenas me enteré de lo sucedido me dirigí a la Policía de Infancia y coloqué la denuncia. De ahí, me enviaron al hospital con el niño", apuntó la tía.

El pequeño fue trasladado al hospital departamental de Sabanalarga, presentando una herida en sus genitales, pero ya está estable.

El adulto arremetió en su contra, advirtiendo que estaba "cansado" de comprar productos de aseo para limpiar el resultado de que el niño no controlara su orina.

Se conoció que no es la primera vez que el menor sufre agresiones por parte del padrastro, quien lleva más de tres años conviviendo con la mamá del niño, de quien no ofrecieron mayores detalles.

La Policía del Atlántico rastrea al padrastro del niño para proceder a su detención; el hombre está plenamente identificado.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Atlántico ha manifestado que ya están a cargo de la situación y de ser necesario se actuará para restituirle los genitales al pequeño de 4 años.

