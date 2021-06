Odontóloga María José Arias: La sonrisa, nuestra carta de presentación

María José Arias, una odontóloga estética graduada de la Universidad Santa María hace aproximadamente 7 años; estuvo trabajando desde sus inicios profesionales con el odontólogo Dr. Marteen con quien se formó y consideró como su primera escuela para luego independizarme.

"Soy odontóloga especializada en el área estética. Me encanta mi trabajo y el hecho de poder cambiar sonrisas y de brindar un cambio que a veces es significativo", expresó la joven venezolana.

Sobre su trayectoria, comentó que se entrenó en Brasil y sintió que toda mi experiencia laboral ha sido un post grado; debido a la cantidad de carillas que ha realizado durante todo este tiempo y la verdad es que "mi trabajo me apasiona muchísimo".

Respecto a su entrenamiento en Brasil, expresó que para los odontólogos estéticos en ese país se pueden considera que es como la cuna de la estética.

"Es bien sabido que los odontólogos brasileros lo hacen muy bien por lo que me fui por dos semanas a entrenarme. De hecho tengo pensado irme nuevamente luego de la pandemia. Mi entrenamiento lo hice con un odontólogo reconocido se llama Milco Villarruel donde estuve 2 semanas intensivas de pura estética", agregó la odontóloga María José Arias.

Asimismo, respecto al tema de la vivencia en Venezuela, María José explicó que hace su trabajo de manera correcta siempre; debido que en el país hay muchos odontólogos buenos.

"Muchísimas personas que se dedican a lo mismo pero cada uno tiene su magia o su toque distinto y cada paciente busca una esencia distinta. Me caracterizo por no hacer dientes con estilo chicle sino por mi naturalidad. Realmente que cada quien tiene su particularidad y habemos odontólogos para cada paciente", comentó.

¿María José Arias, la odontóloga de las carillas?

En relación a los candidatos idóneo para las carillas, serían las personas que buscan cambiar o mejorar su estética.

"Siempre les digo a los pacientes que hay quienes la necesitan o ameritan y quienes las quieren. Para mí son candidatos quienes las necesitan. Muchos pacientes terminan su tratamiento de ortodoncia y no quedan conformes y yo les doy su toque estético y es cuando notan el verdadero cambio" agregó.

En cuanto al tiempo tiempo estipulado para la colocación de carillas y el proceso de blanqueamiento; explicó que los pacientes piensan que "tenemos una varita mágica y que en una semana ya está el trabajo listo; pero resulta que todo tiene un tiempo y aproximadamente son 2 o 3 semanas dependiendo de los requerimientos de cada paciente".

¿Porqué la mayoría de la gente le huye a los dentistas?

Asimismo, señaló que siempre le comenta a sus pacientes que ni para "mí es agradable acostarme en la camilla; de hecho a mí me atiende una amiga odontólogo y yo soy de las que me pongo nerviosa, me tenso horrible y le pido anestesia".

Sin embargo, aseguró que todo ha evolucionado y el gremio trata de crear una consulta amena para el paciente se sienta en confianza y confort a pesar del miedo que le tengas; pues buscan que los tiempos sean reducidos y le tratamos de brindar ese toque de alegría cada vez; que vienen a la consulta por los tratamientos y así ellos sienten que vale la pena el tiempo dedicado.

Sobre el tema de que según investigaciones, el 5% de los pacientes siempre sienten sensibilidad entre las carillas y el cemento que colocan; sería ¿cierto o falso? a lo que respondió que es un mito.

"La mayoría de las personas creen que para la colocación de carillas se debe desgastar el diente, pero eso ya no se usa, antiguamente si se hacia. Hemos evolucionado y realmente no es un desgaste, sino un acondicionamiento que el paciente no nota. A veces el paciente puede llegar a sentir sensibilidad pero no es algo que debería perdurar en el tiempo", explicó.

Arias: A pesar de tener carillas, tu vida debe ser normal

Por su parte, la odontóloga María José Arias, precisó que existen 2 tipos de Carillas las de porcelana y las de resina, las cuales tienen sus claras ventajas y desventajas. Preferir una no se podría ya que cada una tiene un requerimiento específico.

"Sí es por ejemplo un paciente joven de 15 o 16 pues si deberían ser unas carillas de resina; si es mucho mas grande lo aconsejable sería la cerámica. Pero entrando en diferencias las carillas de resina es un material que se coloca en la superficie del diente y lo moldeamos como una masa; mientras que la de cerámica es como un lente de contacto que va en la superficie del diente. Una es mas resistente la otra no. La de resina se puede fracturar con mayor facilidad dependiendo de los hábitos en cambio la porcelana tiene menos riesgos de fractura", indicó.

Asimismo, es importante resaltar que el reto mas grande que ha tenido que afrontar como profesional es hacerle carillas a un colega muy importante.

"Me siento como si fuese hacer una cirugía a corazón abierto. Digamos que estoy como nerviosa porque cuando atiendes a un colega de tanta importancia para ti; tu tienes a dar todo lo mejor que tienes. Ese seria mi mayor reto profesional próximamente", contó.

La mejor profesional del país en 5 años

Me gustaría ser una de las mejores profesionales en mi país en los próximos 5 años. Ser reconocida por mi buen trabajo. A futuro me veo trayendo mucha tecnología para acá, para que las personas conozcan que en el mundo se habla de odontología digital y me gustaría estar dentro de los odontólogos que lo manejen.

Respecto a las últimas tendencias y las técnicas que están empleando los odontólogos en sus pacientes; comentó que se están inclinando hacia la odontología digital a medida.

A medida que pasa el tiempo vamos a poder hacer planificaciones de dientes que podemos mandar a otros países. Una persona las hace las imprime y no las manda. Eso lo podemos lograr o hacer diseños en computadora. Ya todo ha ido avanzando. También una de las tendencias serian las carillas de porcelana antes creo que nos enfocábamos en carillas de resina y pues todo ha avanzado. Creo que llegará el momento de que todo será computarizado".

¿Dónde te podemos encontrar?

Podrán encontrar a la odontóloga María José Arias, en el su consultorio ubicado en el grupo médico santa paula; frente al centro profesional.

En sus redes sociales, la pueden conseguir en Instagram como @majoariast

