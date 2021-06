Preocupación por deterioro del techo en el Mercado Principal de Maracay

Las constantes lluvias y la falta de mantenimiento ha provocado que varios puntos del techo de bambú en el Mercado Principal de Maracay se esté cayendo, ocasionando preocupación entre adjudicatarios del lugar, así como del público en general.

De acuerdo a la información conocida dentro del Mercado, ubicado en el casco central de la Ciudad Jardín, el problema se ha presentado en las últimas semanas, aunque algunos adjudicatarios han asegurado que viene ocurriendo desde hace más de un año, ante la mirada del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación y Mercagir.

Ese espacio, primero Cuartel y luego Hotel, fue convertido en 1920, en el Mercado Principal y declarado Monumento Histórico Nacional, el 15 de abril de 1994 mediante Gaceta Oficial Nº 35.441.

"Esto es un monumento que lamentablemente no es objeto de mantenimiento. Uno ve que viene gente de la Alcaldía y de otras instituciones a realizar supervisiones, pero no hacen más nada. En algunas áreas se han hecho trabajos de impermeabilización y ya se perdió porque no colocaron las tejas", detalló José Andrade, encargado de un puesto dentro del Mercado.

Quienes tenemos un tiempo en este recinto, aseguró el adjudicatario, conocemos cada lugar del mismo. "Aquí arreglan un lado si y otro no", recalcó el ciudadano, señalando que así transcurre el mantenimiento.

"Esto del techo no es nuevo, así como otros problemas, y todas las autoridades lo saben, pero sería importante en estos momentos realizar trabajos profundos para recuperar este recinto, que no se puede observar simplemente con un mercado, sino como un espacio arquitectónico", puntualizó.

Andrade argumentó que antes se apreciaba la preocupación de los alcaldes de Girardot por el Mercado, entre ellos, William Querales y Estela Rocca de Azuaje, "y Pedro Bastidas que se mostró muy interesado en su primera gestión". El cuidado, dijo, tiene que ser permanente, no esperar que se caiga algo para iniciar un proceso de revisión "y sacar cuentas para ver cuándo inician las labores debidas".

El señor Miguel Serrano, también es adjudicatario, indicó que los problemas en el Mercado por el deterioro se vienen presentando desde hace seis años. "En el 2015 comenzaron todos estos problemas que hoy en día son más que evidentes. Las instituciones tratan de ejecutar algunos trabajos y nosotros como adjudicatarios también nos hemos comprometido, pero no es suficiente. Realmente se necesita de labores profundas para evitar un mayor menoscabo del recinto, porque pasa el tiempo y esto se va a agravando, enfatizó.

Serrano argumentó que además del mal estado del techo, hay problemas de filtración y de desbordamiento de aguas negras. "Aquí nos hemos organizado con una autogestión, pero es fuerte. La verdad verdadera es que los trabajos se tienen que hacer con inversión del Estado para recuperar el Mercado", puntualizó.

Afirmó el adjudicatario que muy poco se hace con visitar el lugar y no autorizar las labores correspondientes. "Para este lugar vienen desde del Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela, de Pdvsa La Estancia y de Mercagir, pero sólo hacen eso, visitar. Aquí están las consecuencias, se pueden evidencias en el techo y los baños", añadió para finalizar.

