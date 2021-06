Residentes de Bosque Lindo en El Consejo exigen atención

Los vecinos de la urbanización Bosque Lindo, en el municipio Revenga, denunciaron el mal estado de los servicios básicos en la zona. Señalaron que todo va de mal en peor, ya que reciben el agua a cuentagotas, la electricidad falla prácticamente todos los días, no hay línea de Cantv, las calles están llenas de huecos y por si fuera poco el aseo no pasa regularmente por la zona.

Y es que quienes se consideran afectados indicaron que ante la agudización de las dificultades, se han visto en la obligación de ingeniárselas para poder completar sus tareas diarias, ya que las deficiencias que presentan los distintos servicios primordiales, les impide el poder desempeñarse a cabalidad.

"Vivimos en la tierra de nadie, en el municipio SIN, porque sobrevivimos sin agua, sin luz, sin Internet, sin teléfono, sin calles dignas y para colmo el alcalde viene aparecer ahorita nuevamente. Esto parece broma, pero es la realidad y es lo que palpamos los habitantes de esta zona, quienes no las vemos negras para poder tener un poquito de agua, comunicarnos y vivir en un sector limpio", manifestó María Pérez.

Del mismo modo, Carlos Sánchez agregó que en el lugar pasan largos periodos sin electricidad, además de recalcar el hecho de que el agua les llega solo una o dos veces por semana. En cuanto a la mala situación con la recolección de desperdicios, aseveró tener que mantener la basura dentro de casa, de modo que no se haga un desastre en el frente de su casa, por la tardanza del camión de recolección.

"Sinceramente no sé qué ha pasado, anteriormente teníamos un buen servicio de aseo urbano, pero ahora todo va decayendo y nosotros debemos calarnos la contaminación y el estar a merced de cualquier enfermedad, por los mismos olores nauseabundos. Ya no sólo nos debemos proteger del Coronavirus, sino de enfermedades por contaminación", dijo Sánchez.

Asimismo, varios ciudadanos aseveraron que esta parte de El Consejo tiene más de dos años sin Internet, ni línea telefónica de Cantv, esto sin contar que la señal de celular falta constantemente, por lo que se encuentran prácticamente incomunicados.

"Si nos pasa algo por aquí no se qué haremos, porque no hay manera de comunicarnos. Las señales de humo serán nuestra salida, ante la falta de atención a la que estamos sometidos. Lo bueno es que ya sabemos prender fogones por la falta de gas y no tardaremos muchos. Reír para no llorar", exclamó Rubén Carrizo.

En resumen de cuentas, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades pertinentes a que se acerquen al sector y de esa manera en conjunto con los habitantes, busquen soluciones a todos estos inconvenientes que los aqueja y no les permite llevar un nivel de vida digno.

DANIEL MELLADO | elsiglo

