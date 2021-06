Hija de Michael Jackson habló de cómo fue la relación con su padre

Paris Jackson, hija del legendario cantante Michael, comentó que algunos miembros de la familia no aprueban su sexualidad. La joven de 23 años, formó parte del primer takeover de Red Table Talk conducido por Willow Smith en Facebook Watch.

Loading...

A través de una conversación honesta, a menudo desgarradora, sobre cómo fue crecer siendo el centro de atención, Paris, la única hija de Michael Jackson, habló sobre el estado de su relación con los Jackson y su madre, Debbie Rowe.

«¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante después de perder a tu papá?» preguntó Smith a la joven de 23 años.

«No sé, simplemente sucedió. Era tan joven», respondió Paris, y explicó que «no fue una decisión consciente» de seguir adelante. «Solo estaba haciendo los movimientos y realmente no entendía lo que estaba sucediendo, así que seguí lo que me dijeron que hiciera … Realmente no tenía mucha orientación».

Después de la muerte de Michael en 2009, Paris se fue a vivir con su abuela, Katherine Jackson. La vida cambió drásticamente cuando pasó de ser educada en el hogar a inscribirse en una escuela tradicional. Muchos de sus parientes son estrictos testigos de Jehová.

«Todavía estoy muy unida a mis hermanos y veo a mi familia durante las reuniones familiares», agregó. «Les digo todo el tiempo que si quieren llamarme, llámenme. Tengo amor y respeto por todos ustedes. Acabo de ver a mis primos para Acción de Gracias y Navidad, aunque no lo llamamos así». (Los testigos de Jehová no celebran días festivos ni cumpleaños).

Paris, quien ha salido con hombres y mujeres, dijo que algunos miembros de la familia no aprueban su sexualidad.

«Mi familia es muy religiosa y, como para muchos la homosexualidad es muy tabú, así que no les gusta hablar de eso, no es realmente aceptado. Pero he llegado a un punto en el que los respeto y siento amor por ellos. Respeto sus creencias, respeto su religión», dijo, y señaló que no espera que dejen de lado su cultura cuando se trata de aceptar con quién sale. «Lo que la gente piense de mí no es asunto mío».

También agregó que sus hermanos, Prince y Prince Michael II, han sido «super solidarios».

A pesar de haber conocido a su madre, la cantante de «Freckles«, tardíamente a sus 15 años, hoy en día mantienen un relación cercana.

«Es genial conocerla, ver lo similares que somos», explicó Paris. «Entrando en el tipo de música que le gusta, a ella realmente le gusta el country y el folk. A menudo le envío algunas de las cosas en las que estoy trabajando … Nos parecemos mucho».

Paris agregó: «Es genial tenerla como amiga. Es muy relajado, lo que me encanta, esa es la palabra perfecta para describirlo».

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...