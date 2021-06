Vecinos de Techo Propio piden una jornada de limpieza

Aproximadamente dos semanas tienen esperando por el servicio de recolección de basura, los residentes del sector Techo Propio de la urbanización La Mora I, en el municipio José Félix Ribas, donde sus espacios se encuentran repletos de desechos. Explicaron que la situación se ha agudizado conforme pasa el tiempo, causando malestar en los residentes, quienes afirman no aguantar más los olores nauseabundos.

En este sentido, los denunciantes señalaron que con sólo un recorrido por la zona se puede evidenciar como la gran cantidad de desechos sólidos, no sólo obstaculiza en libre tránsito vehicular, sino también el de los peatones, pues las montañas de basura se encuentran en plena vía pública y a esto se les une la gran presencia de maleza que tapa a un ser humano.

"Hemos hecho como siempre reclamos y no somos escuchados, es tanta la contaminación que no sabemos qué hacer para poder preservar nuestra salud. Hay muchos apartamentos y casas cerca de este rincón de contaminación, donde los residentes no pueden ni dormir por los fuertes olores. Tal vez las autoridades esperan que se desate una epidemia para actuar", aseveró el señor Carlos Troconis.

Del mismo modo, Mireya Santana comentó sentirse desprotegida ante cualquier enfermedad, ya que presuntamente a consecuencia de la dificultad, ya muchas personas han presentado infecciones en la piel y síntomas de dolores estomacales.

"Vivimos con nuestra salud en tela de juego y al parecer esto no le importa a nadie. Los vecinos hemos tratado de sanear un poco, pero es imposible, porque es mucha la basura y el monte, sin contar que dejan animales muertos y hasta ropa con excremento", señaló Santana.

Los denunciantes manifiestaron que algunos vecinos han optado por quemar los desechos, situación que genera más contaminación y afecciones respiratorias, por lo que piden a los organismos gubernamentales tomar cartas en el asunto, para que de esa manera ellos puedan tener una mejor calidad de vida.

"Necesitamos una ayuda para esta dificultad que estamos presentando, pues es un foco de enfermedades latente que ya ha afectado a muchos niños y adultos mayores, quienes presentaron infecciones y daños en la piel", dijo Karla Terán.

DANIEL MELLADO | elsiglo

